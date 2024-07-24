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Умерла «бурановская бабушка» Екатерина Шкляева

Limon.ee
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Фото: David Mdzinarishvili

На 87-ом году жизни в Удмуртии скончалась одна из участниц коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева.

В 2012 году после конкурса «Евровидения» она была удостоена звания народной артистки Удмуртской республики. Глава региона Александр Бречалов отметил, что Шкляева всегда вдохновляла окружающих своей силой, а в своем коллективе была камертоном.

Чиновник выразил соболезнования семье и близким артистки, назвав ее кончину большой утратой для республики.

Напомним, коллектив «Бурановские бабушки» получил широкую известность благодаря участию в международном вокальном конкурс «Евровидение».

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