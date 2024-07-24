Пропустил вечеринку жены: где был Бен Аффлек, пока Джей Ло праздновала 55-летие

51-летний американский актер Бен Аффлек был замечен без обручального кольца на выходных, пока его жена Дженнифер Лопес праздновала свой грядущий 55-й день рождения в Хэмптонсе на фоне слухов о разводе пары. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма «Затерянная» отказался от украшения во время прогулки в Лос-Анджелесе. Аффлек прибыл в офис в темно-синем костюме и голубой рубашке.

Ben Affleck looks dapper as he arrives at his LA office after skipping Jennifer Lopez's Bridgerton-themed birthday bash amid their marital woes https://t.co/GsLQxFjhN5 — NahBabyNah #Trump (@NahBabyNah) July 22, 2024

Оскароносный актер держал кофе со льдом в правой руке, а телефон и спортивную сумку - в другой.

Тем временем Дженнифер Лопес проводила время в Хэмптонсе. 24 июля она отметит 55-летие.

Звезда сцены демонстративно показала свою правую руку без обручального кольца на фоне слухов, что пара после двух лет брака разводится.

Супруги не комментируют домыслы в сети, однако ряд инсайдеров подтверждают разрыв пары. В частности, они выставили на продажу свое поместье за 68 млн долларов. Лопес и Аффлек потратили почти два года на поиски своего идеального семейного дома, прежде чем в мае 2023 года приобрести его. Тогда знаменитости заплатили за недвижимость чуть более 60 млн долларов.