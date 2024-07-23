«Некоторое время меня не будет видно»: Кая Каллас уходит в заслуженный отпуск

Перевод: Елизавета Лынник

«Сегодня приступило к работе новое правительство, возглавляемое Кристеном Михалом. А у меня начинается отпуск», - сообщила бывший премьер-министр Кая Каллас 23 июля в своем посте в Instagram.

«Сегодня были переданы ключи от здания Стенбока. Я больше не премьер-министр. Начинается мой отпуск, и я также беру заслуженный отдых от социальных сетей», - написала Каллас.

«Некоторое время меня не будет видно, но когда вернусь, то с новыми силами», - пообещала Каллас и пожелала всем хорошего лета.

Под постом оставили множество поддерживающих комментариев.

«Спасибо, Кая, за твой вклад! Прекрасного отпуска», - пожелал кто-то.

«Спасибо, Кая, за эти годы, когда ты была премьер-министром, и за то, что ты такая, какая есть! Приятного отдыха и успехов в новой должности в Европе!» - добавил другой комментатор.

Кроме того, похвалили, что теперь фотография Каллас находится на стене с фотографиями всех премьер-министров Эстонии в здании Стенбока.

«Ой-ой, вот это очень круто, все мужчины и одна женщина-государственный лидер, теперь история написана, ты действительно классная, умная, умелая и мудрая», - похвалил Арнольд Оксмаа.

«Спасибо за проделанную работу и удачи во всем, что предпримешь в дальнейшем!» - упоминалось в комментариях под постом.