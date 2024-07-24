Состояние оценивается в миллиарды: чем владеет 11-летний принц Джордж

Будучи вторым в очереди на престол, принц Джордж может унаследовать множество титулов и земель. Внук короля Карла ІІІ на сегодняшний день уже владеет огромным состоянием.

Молодой принц занимает второе место в очереди на престол после своего отца, принца Уильяма. Его чистый капитал оценивается примерно в 2,9 млрд фунтов стерлингов (3,6 млрд долларов США). Огромное богатство в основном состоит из унаследованных им при рождении 133 000 акров земли, расположенных в 23 графствах Великобритании, стоимость которых в 2019 году составляла примерно в 0,83 млрд фунтов стерлингов (1 млрд долларов США).

Со временем Джордж унаследует герцогство Корнуолл от своего отца - огромный портфель земель и недвижимости стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов, что обеспечит наследнику престола мужского пола значительный доход (в настоящее время он составляет 21 миллион фунтов стерлингов в год). Как указано на официальном сайте королевской семьи, доходы герцогства Корнуолл используются принцем Уэльским для «поддержки себя, своих детей и их семей» и его «филантропической деятельности».

Кроме денег и активов, когда принц Уильям взойдет на престол, он унаследует несколько титулов, включая герцога Корнуолла, графа Честера, герцога Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфрю, лорда островов, а также принца и великого стюарда Шотландии.

А однажды Джордж станет королем, что предоставит ему доступ ко всем финансовым преимуществам титула, включая средства герцогства Ланкастерского (еще один крупный портфель земель, имущества и активов) и правительственный суверенный грант.