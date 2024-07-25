В Таллинне можно вызвать на дом девушку, которая сделает у тебя в квартире уборку в сексуальном наряде горничной, но никакого интима - гласит реклама. Мы решили выяснить, что же на самом деле прячется за этим объявлением и попытались устроиться в «клининговую» фирму на работу.
Для подписчиков
ЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ «В трусиках – 60 евро, нагишом – 80»: задорная работа в Таллинне на грани непотребства и интереса полиции
В Instagram мы нашли аккаунт с очень интригующим содержанием. «Хотите испытать что-то особенное?» - написано в объявлении. Девушка приедет к вам домой или в офис и будет наводить порядок в костюме горничной.