ЭКСПЕРИМЕНТ «В трусиках – 60 евро, нагишом – 80»: задорная работа в Таллинне на грани непотребства и интереса полиции

В Таллинне можно вызвать на дом девушку, которая сделает у тебя в квартире уборку в сексуальном наряде горничной, но никакого интима - гласит реклама. Мы решили выяснить, что же на самом деле прячется за этим объявлением и попытались устроиться в «клининговую» фирму на работу.