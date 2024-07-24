ГОРОСКОП НА 24 ИЮЛЯ Много интересных идей у Львов, беспокойный день у Стрельцов

Больших успехов добиваются люди, которые учатся тому, что им интересно. Малознакомые люди, имеющие схожие интересы и взгляды на жизнь, легко находят общий язык, быстро ладят друг с другом. Сегодня они могут не только объединить усилия, но и подружиться.

Овен

День отличных идей. Вы на многое смотрите совсем не так, как окружающие, и часто именно это позволяет добиться успеха. Друзья и другие близкие люди охотно поддерживают ваши начинания, предлагают помощь, если вы сталкиваетесь с трудностями. Хорошо складываются поездки. В них вы не только отлично проведете время, но и познакомитесь с интересными людьми. Возможны какие-то необычные домашние происшествия, удивительные события, непосредственными участниками которых станут ваши близкие. Вам они помогут по-иному взглянуть на вещи, казавшиеся привычными.

Телец

Нужно многое успеть, особенно в первой половине дня. У вас каждая минута будет на счету. Старайтесь не тратить время на пустые разговоры, не обсуждать слишком долго то, на что вы никак не можете повлиять. Середина дня обещает хорошие новости и интересные предложения. Вечер подходит для общения с друзьями и старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора, могут появиться какие-то общие планы. Можно делать покупки: вы безошибочно выбираете хорошие вещи, которые будут долго радовать и вас, и ваших близких.

Близнецы