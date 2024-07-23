Перевод: Герман Аверьянов

«По сравнению с прошлым годом в Эстонии в результате ДТП пострадало на 17 процентов больше водителей электросамокатов или легких транспортных средств. 70 процентов аварий происходит в Харьюмаа», - написано в сообщении, опубликованном на странице Центра надзора за дорожным движением в Facebook.

Отмечается, что средний возраст попавшего в аварию водителя легкого транспортного средства составляет 31 год, и почти половина, то есть 45 процентов, аварий происходит в период с 21:00 до 6:00. Более половины, а именно 63 процента, тех, кто ездит на электрических самокатах после девяти вечера, употребляли алкоголь.

«Больше всего увеличилось количество аварий с использованием личного электросамоката, и, к сожалению, часто выясняется, что это не легкие транспортные средства по закону, а моторные транспортные средства (ограничитель снят, мощность двигателя выше допустимой), и использование таких транспортных средств в общественном движении не разрешено».

Для иллюстрации печальной статистики был размещен видеоклип, показывающий восемь аварий.

«В четырех из них водитель мог таким же образом переехать обычного пешехода», - указал кто-то в комментариях к посту.

Аккаунт Центра надзора за дорожным движением согласился, что не всегда виноват водитель легкого транспортного средства.

«Это показательное видео, и не в каждом ДТП виноват водитель электросамоката. Участие в дорожном движении всегда требует учета других его участников и понимания того, что каждый может ошибиться», - отмечается на странице в Facebook.

В оригинальный пост также добавлено следующее: «Видеозапись носит иллюстративный характер, и не во всех авариях виноваты водители легких транспортных средств».