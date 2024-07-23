«Сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии»: певица Глюкоза прокомментировала свое неадекватное выступление

Наталья Ионова внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Она написала развернутый пост в Instagram, объяснив, что ее «неадекватное» поведение на сцене было вызвано тяжелым психологическим состоянием и антидепрессантами.

В числе причин стресса певица назвала смерть бабушки, которая растила ее, и конфликт со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», - написала певица.