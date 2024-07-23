Наталья Ионова вышла на связь после своего скандального выступления в Красноярске, которое возмутило общественность, и прокомментировала ситуацию.
«Сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии»: певица Глюкоза прокомментировала свое неадекватное выступление
Наталья Ионова внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.
Она написала развернутый пост в Instagram, объяснив, что ее «неадекватное» поведение на сцене было вызвано тяжелым психологическим состоянием и антидепрессантами.
В числе причин стресса певица назвала смерть бабушки, которая растила ее, и конфликт со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым.
«Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», - написала певица.
Ионова отметила, что ей очень жаль, что она расстроила зрителей, ведь сцена для нее - вся ее жизнь, и принесла извинения тем, кого разочаровала своим выступлением. «Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии. Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время», - добавила она.
В комментариях к этому посту отметились многие друзья и знакомые певицы. Так, Яна Рудковская написала, что Ионову все знают «как очень сильного и ответственного человека, который никогда и никого не подводил», но и «на старуху бывает проруха».
Близкая подруга Ионовой Ксения Собчак тоже оставила комментарий: «Мы тебя любим и мы с тобой, все будет хорошо». Более подробно она высказалась о ситуации в своем телеграм-канале: «Я давно знаю истинную причину и Наташино отношение к самому родному человеку, но считаю, что такие вещи рассказывать или нет - решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», - написала Собчак.
Однако под постом с извинениями Ионовой высказались и хейтеры, поскольку их объяснения певицы не убедили. «Зачем, если вы в тяжелом состоянии, делать концерт? Нельзя отменить? И чтобы потом во всех пабликах было ваше состояние видно», - написал пользователь.
«Возьмите паузу, если семейные обстоятельства. Но такое видеть очень неприятно. А ваша группа, ваши коллеги видели вас перед выходом на сцену. Извините, не то что неубедительно - некрасиво, непрофессионально», - гневятся комментаторы.
«Когда человеку плохо, он не выходит на сцену и не устраивает там дичь. Что за бред вообще? Если тебе плохо, сиди дома», - возмущаются люди под постом.