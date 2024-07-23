Дочь отправила сообщение на номер телефона умершего отца и получила неожиданный ответ

Жизнь Нилуфар Низами перевернулась с ног на голову, когда в январе прошлого года скоропостижно скончался ее отец Мурад, который до рокового момента был абсолютно здоров. Мужчина покинул этот мир во сне, в возрасте всего 50 лет. Согласно результатам медицинской экспертизы, смерть Мурада наступила в результате внезапной остановки сердца.

«Я потеряла рассудок, когда это случилось, я была просто в шоке», - говорит Нилуфар, 26-летняя уроженка Узбекистана, которая сейчас живет в Нью-Йорке.

Описывая своего отца, она сказала Newsweek: «Он всегда давал самые лучшие советы. У него был дар понимать людей, и всякий раз, когда у меня возникали какие-либо проблемы, его советы, знания и навыки очень помогали мне».

Чтобы справиться с болью, Нилуфар часто отправляла отцу сообщения. «Это был мой способ общения с отцом. Я отправляла сообщения, когда проходил очередной месяц со дня его смерти, когда я скучала по нему и поздравляла его с днем рождения».

Но все обернулось неожиданным образом, когда спустя пять месяцев на сообщение, отправленное на номер телефона ее покойного отца, пришел ответ. «Мне так жаль», - говорилось в ответ на текстовое сообщение, в котором Нилуфар вспоминала о смерти отца.

Оказалось, что номер телефона отца Нилуфар был передан следующему клиенту. «Это, конечно, нормально, - говорит она, - но для меня в тот момент это был большой шок. Я как будто во второй раз потеряла отца и во второй раз переживала горе».