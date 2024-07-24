Райан Рейнольдс раскрыл имя их с Блейк Лайвли четвертого ребенка

Однако и там не нашлось ответов на самый главный вопрос. Наконец звезда «Дэдпула» раскрыл тайну.

На премьере фильма «Дэдпул и Россомаха» Райан произнес трогательную речь, в которой упомянул имена всех своих детей - полуторагодовалая дочь не стала исключением.

«Я хочу начать с выражения благодарности моей жене Блейк, которая сегодня здесь. Я хочу также поблагодарить моих детей Джеймс, Инес, Бетти и Олин. Если мне повезет, то содержание этого фильма будет самым грустным в вашей чудесной жизни», - обратился он со сцены.

К слову, ранее фэны были уверены, что Блейк и Райан назвали дочь Робин. Поскольку пара обожает давать необычные и маскулинные имена девочкам, это вполне могло оказаться правдой. Впрочем, Олин, пишет Page Six, - не менее необычный вариант для малышки.