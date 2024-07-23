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Названа актриса, возглавившая рейтинг самых красивых женщин мира

Limon.ee
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Актриса. Фото иллюстративное.
Актриса. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мы могли бы сделать вид, что удивлены, но все более чем очевидно: Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых женщин мира всех времен, обогнав экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли и даже Мэрилин Монро. Результаты опубликовал портал List Challanges.

Моника Беллуччи.
Моника Беллуччи. Фото: Anna Maria Tinghino/SIPA
Анджелина Джоли.
Анджелина Джоли. Фото: Evan Agostini
Мэрилин Монро.
Мэрилин Монро. Фото: Cap/tfs

Замкнула сотню самых красивых женщин по иронии судьбы актриса Хелена Бонем Картер - экс-возлюбленная Тима Бертона, нынешнего избранника Моники Беллуччи. 

Хелена Бонем Картер.
Хелена Бонем Картер. Фото: MARIO ANZUONI

Вошли в список также София Вергара, Нина Добрев, Лиза Боне, а также Кира Найтли и Натали Портман, которых без конца сравнивают между собой, и Меган Фокс.

Меган Фокс.
Меган Фокс. Фото: Nina Prommer

Звезда «Трансформеров» точно удивила: в последнее время внешность Меган все больше подвергается критике в связи с большим количеством пластических операций и других бьюти-манипуляций.

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