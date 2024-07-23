Мы могли бы сделать вид, что удивлены, но все более чем очевидно: Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых женщин мира всех времен, обогнав экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли и даже Мэрилин Монро. Результаты опубликовал портал List Challanges.
Названа актриса, возглавившая рейтинг самых красивых женщин мира
Замкнула сотню самых красивых женщин по иронии судьбы актриса Хелена Бонем Картер - экс-возлюбленная Тима Бертона, нынешнего избранника Моники Беллуччи.
Вошли в список также София Вергара, Нина Добрев, Лиза Боне, а также Кира Найтли и Натали Портман, которых без конца сравнивают между собой, и Меган Фокс.
Звезда «Трансформеров» точно удивила: в последнее время внешность Меган все больше подвергается критике в связи с большим количеством пластических операций и других бьюти-манипуляций.