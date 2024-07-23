Названа актриса, возглавившая рейтинг самых красивых женщин мира

Мы могли бы сделать вид, что удивлены, но все более чем очевидно: Моника Беллуччи возглавила рейтинг самых красивых женщин мира всех времен, обогнав экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли и даже Мэрилин Монро. Результаты опубликовал портал List Challanges.