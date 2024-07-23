ФОТО С украшениями на тысячи долларов: Меган Маркл почтила память принцессы Дианы

Меган Маркл прогулялась по Монтесито с украшениями на десятки тысяч долларов.

42-летнюю герцогиню Сассекскую сфотографировали, когда она выходила из модного итальянского ресторана Tre Lune, любимого среди знаменитостей, в том числе Кортни Кардашьян, Эллен Дедженерес и Софии Ричи.

Для ланча в роскошном заведении жена принца Гарри выбрала образ в стиле кэжуал из светлых джинсов и белой рубашки.

Летний лук невестка британского короля Карла III дополнила балетками Chanel и рядом украшений: на шее бывшей американской актрисы можно было увидеть знаменитый «гвоздь» Cartier, который стоит около 16 тысяч долларов.

В частности, герцогиня Сассекская носила золотой браслет и часы того же ювелирного дома и кулон от Ariel Gordon. К образу Меган Маркл добавила сумочку от Dior, названную в честь ее покойной свекрови, принцессы Дианы. С такой недавно появлялась сама королева Камилла.

Волосы Маркл были собраны. Она также надела солнцезащитные очки-авиаторы.

Тем временем подруга герцогини была в голубом платье.