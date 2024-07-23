Посмотрев на своих подписчиков в Instagram, я поняла, что милые фотографии младенцев заставили многих из них задуматься о рождении ребенка, и самый большой страх у женщин заключается не в том, платит ли государство достаточно пособий, а в том, как все это возможно сделать, не поставив при этом свою жизнь на паузу.
Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст: «Почему женщины не рожают?»
Перевод: Елизавета Лынник
Последние полгода я стала делиться в Instagram более личным контентом со своими подписчиками. Я понимаю, что большая часть моих подписчиков - это женщины, которым небезразличны мои дела. Некоторые из них уже мамы или скоро станут мамами, но есть и те, кто только задумывается о детях.
Так как я сама слежу за многими мамами в Instagram по всему миру, то именно из этих аккаунтов я черпаю смелость, чтобы делиться своим опытом ожидания ребенка, страхами, связанными с родами, и прочим.
Мне кажется, что подобная информация нужна и другим девушкам, для которых инфлюенсеры, делящиеся своей жизнью в Instagram, в некотором роде являются путеводителями, за которых можно переживать и с которыми можно себя ассоциировать.
Таким образом, я начала общаться с многими своими подписчиками лично и с радостью отвечаю на их вопросы.
В прошлую среду я стала мамой во второй раз и поделилась этой особенной новостью со своими подписчиками. Вслед за этим я получила множество сообщений, которые заставили меня задуматься, почему эстонские женщины на самом деле не хотят рожать.
Многие женщины спрашивали меня, насколько сложно выйти на работу с маленьким ребенком. Каковы самые большие трудности, связанные с этим, и возможно ли сделать так, чтобы не ставить свою карьеру на паузу.
Низкая рождаемость детей в Эстонии - это нескончаемая тема. Проводятся опросы и обсуждаются, влияют ли государственные пособия или их отсутствие на нашу рождаемость. Почему у нас все же не рождаются дети и почему рождаемость в Эстонии в последнее время упала до критически низкого уровня.
Если раньше в роддоме Пельгулинна, где я также была, рождалось 11 детей в день, то теперь рождается шесть детей в день, то есть почти в два раза меньше. Это довольно печальные цифры.
Смотря на своих подписчиков в Instagram, я поняла, что милые фотографии младенцев заставили многих из них задуматься о рождении ребенка и самый большой страх не в том, платит ли государство достаточно пособий, а в том, как все это возможно сделать, не ставив свою жизнь на паузу.
Эстонские женщины не хотят сидеть дома на пособиях. Когда времена нестабильные, как сейчас, и экономика в плохом состоянии, свобода для женщин становится еще более важной. Уже не так модно оставаться дома и быть зависимой от мужа. Женщины хотят самореализации, строить карьеру, учиться и не терять все это. В то же время у нас есть желание иметь детей и быть матерью.
Меня очень трогает, я стала живым примером того, что с детьми можно продолжать работать. Кстати, советы по этому поводу у меня спрашивали мои подруги-адвокаты и журналисты.
Дети всегда рождались. Даже в экономически трудные времена. В богатых странах рождаемость по-прежнему низкая. Откуда это все берется, это вечный вопрос. Деньги важны, но они не основа больших решений. Дети рождаются прежде всего из-за любви.
Современные женщины хотят быть независимыми, во что бы то ни стало, они всегда справятся. Общество должно поддерживать статус работающих матерей, потому что видно, что желание иметь детей есть у многих наших женщин. По крайней мере, так я чувствую, общаясь со своими подписчиками.