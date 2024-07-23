Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст: «Почему женщины не рожают?»

Если раньше в роддоме Пельгулинна, где я также была, рождалось 11 детей в день, то теперь рождается шесть детей в день, то есть почти в два раза меньше. Это довольно печальные цифры.

Смотря на своих подписчиков в Instagram, я поняла, что милые фотографии младенцев заставили многих из них задуматься о рождении ребенка и самый большой страх не в том, платит ли государство достаточно пособий, а в том, как все это возможно сделать, не ставив свою жизнь на паузу.

Эстонские женщины не хотят сидеть дома на пособиях. Когда времена нестабильные, как сейчас, и экономика в плохом состоянии, свобода для женщин становится еще более важной. Уже не так модно оставаться дома и быть зависимой от мужа. Женщины хотят самореализации, строить карьеру, учиться и не терять все это. В то же время у нас есть желание иметь детей и быть матерью.

Меня очень трогает, я стала живым примером того, что с детьми можно продолжать работать. Кстати, советы по этому поводу у меня спрашивали мои подруги-адвокаты и журналисты.

Дети всегда рождались. Даже в экономически трудные времена. В богатых странах рождаемость по-прежнему низкая. Откуда это все берется, это вечный вопрос. Деньги важны, но они не основа больших решений. Дети рождаются прежде всего из-за любви.

Современные женщины хотят быть независимыми, во что бы то ни стало, они всегда справятся. Общество должно поддерживать статус работающих матерей, потому что видно, что желание иметь детей есть у многих наших женщин. По крайней мере, так я чувствую, общаясь со своими подписчиками.