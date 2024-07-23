Стало известно, почему принц Луи редко появляется на королевских мероприятиях. Об этом пишет Mirror.
Инсайдер рассказал, почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи на публику
Младший сын принца Уильяма известен своим активным поведением. Впрочем, это не оно стало причиной частого отсутствия Луи на публичных событиях.
Его старшая сестра Шарлотта и брат Джордж гораздо чаще присоединяются к родителям во время выходов. В частности, дочь Кейт Миддлтон сопровождала ее во время мужского финала Уимблдона 14 июля в Лондоне. В тот же день Джордж присоединился к отцу Уильяму на финале Евро 2024 в Германии. А Луи в последний раз выходил на публику 15 июня на параде короля Trooping the Colour.
По мнению эксперта, отсутствие младшего сына будущего короля Великобритании в последнее время можно объяснить «тщательным» планом родителей по введению троих детей в публичную жизнь.
Королевский эксперт Лиззи Робинсон объяснила, что пара дает своим детям «мягкое знакомство» с общественной жизнью.
«Они были очень осторожны, чтобы управлять тем, как они это делали и к чему их привели. Они рассматривали каждое событие отдельно. И тот факт, что Луи не был, означает, что они обдумывают, что, по их мнению, является правильным для каждого ребенка в какое время», - отметила Робинсон.
Мэтт Уилкинсон, королевский редактор The Sun, добавил: «Посмотрите на Шарлотту, которая смотрит на свою мать, она знает, через что Кэтрин прошла за последние шесть-семь месяцев. Она виделась с ней как в хорошие, так и в плохие дни».
Принц Джордж является наследником престола и может стать королем в будущем, но возникает вопрос, что произойдет с Шарлоттой и Луи.
Источники, близкие к семье принца Уильяма, говорили, что они приняли решение относительно своих двух младших детей. Уэльские боятся, чтобы Шарлотта и Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя «запасными».
Поэтому супруги хотят, чтобы их двое детей искали будущее подальше от Букингемского дворца.