Рольф Роосалу исполнил свою давнюю мечту, отправившись в путешествие на самую северную вершину Норвегии, которое длилось чуть больше двух недель. «Очень важно быть в пути и видеть все, что тебя окружает», - комментирует певец в программе Ringvaade, напоминая о том, как важно жить моментом.
Эстонский певец исполнил свою давнюю мечту: в один прекрасный момент к кромке воды подошли киты!
Перевод: Влада Лаевалинд
Поход, который длился чуть более двух недель, был мечтой Рольфа Роосалу на протяжении двух лет. Это путешествие сильно отличалось от всех предыдущих.
«Если во время предыдущих поездок все было продумано до мелочей, то в этот раз все пришлось делать в последнюю минуту», - говорит Рольф.
За исключением продуктов, цены в Эстонии еще не догнали норвежские. Рольф рекомендует брать с собой сухие продукты, поскольку питание в ресторанах или даже в некоторых простых забегаловках обойдется недешево. «Сухие продукты - очень качественные основные блюда», - комментирует он, отмечая, что в основном питался в путешествии сухими продуктами, а чистая речная вода стала основой для приготовления кофе.
Опыт Рольфа Роосалу показывает, что не всегда нужно планировать путешествие от начала до конца, чтобы получить от него максимум удовольствия. Например, на днях Рольф даже не знал, где он будет ночевать еще в семь часов вечера. К счастью, благодаря власти современных технологий нужную информацию всегда можно найти в Google.
Рольф говорит о походах, проводя параллели с жизнью. «Важно быть на тропе и видеть все, что находится рядом с вами или вокруг вас в данный момент, - объясняет он, - в сущности, в жизни точно так же: это напоминает вам, что нужно быть здесь и сейчас».
По словам Рольфа, в Норвегии не придется сталкиваться с неудобствами. Он рассказывает, что во время путешествия ни разу не видел комаров - ни в лесу, ни на туристических тропах. Даже по колено в траве или мхе, клещи вас не атакуют.
Певец раскрывает секрет, что главное приключение ждет путешественников в нескольких километрах от туристической тропы, которая находится на севере и путь к нему занимает около восьми часов ходьбы. «Это было приключение в том смысле, что в какой-то момент к кромке воды подплыли киты!»
Роосалу также высоко оценивает тот факт, что в Норвегии уважающие друг друга люди и невероятно дружелюбное общество. «Я понял это на полпути, когда обнаружил, что все общественные туалеты были абсолютно чистыми».
Роосалу считает, что для того, чтобы отправиться в поход, нужно достичь определенного этапа в жизни. Он рекомендует отправляться в такие путешествия спонтанно и ждать день за днем, чтобы увидеть, что вас ждет, ведь именно тогда вас ждут самые удивительные моменты.
Этим путешествием Рольф напоминает всем, что важно жить моментом и не важно, будет дорога каменистой или гладкой, ветреной или полной солнечного света, каждый конец - это лишь начало нового испытания, которое открывает дверь на следующий уровень, в следующее путешествие, к другим возможностям.
В общей сложности певец проехал 4 950 километров на автомобиле и около 50 километров прошел пешком по горным дорогам.
Путешествие было полезным для Рольфа, которому по возвращении в Эстонию придется вернуться к работе. В это воскресенье в садах Палусалу состоится акустический концерт, а в августе Рольф примет участие в фестивале Tribute Fest в Тарту