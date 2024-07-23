Эстонский певец исполнил свою давнюю мечту: в один прекрасный момент к кромке воды подошли киты!

Перевод: Влада Лаевалинд

Поход, который длился чуть более двух недель, был мечтой Рольфа Роосалу на протяжении двух лет. Это путешествие сильно отличалось от всех предыдущих.

«Если во время предыдущих поездок все было продумано до мелочей, то в этот раз все пришлось делать в последнюю минуту», - говорит Рольф.

За исключением продуктов, цены в Эстонии еще не догнали норвежские. Рольф рекомендует брать с собой сухие продукты, поскольку питание в ресторанах или даже в некоторых простых забегаловках обойдется недешево. «Сухие продукты - очень качественные основные блюда», - комментирует он, отмечая, что в основном питался в путешествии сухими продуктами, а чистая речная вода стала основой для приготовления кофе.

Опыт Рольфа Роосалу показывает, что не всегда нужно планировать путешествие от начала до конца, чтобы получить от него максимум удовольствия. Например, на днях Рольф даже не знал, где он будет ночевать еще в семь часов вечера. К счастью, благодаря власти современных технологий нужную информацию всегда можно найти в Google.

Рольф говорит о походах, проводя параллели с жизнью. «Важно быть на тропе и видеть все, что находится рядом с вами или вокруг вас в данный момент, - объясняет он, - в сущности, в жизни точно так же: это напоминает вам, что нужно быть здесь и сейчас».