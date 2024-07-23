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МИЛЫЕ ФОТО Жена экс-продюсера эстонского отбора на Евровидение показала растущий животик

Limon.ee
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Томи и Анни Рахула.
Томи и Анни Рахула. Фото: Taavi Sepp

Ожидающая третьего ребенка Анни Рахула делится с подписчиками прекрасными фотографиями из путешествия под жарким испанским солнцем!

«Один талантливый человек случайно поймал меня в объектив камеры...» - пишет Анни Рахула в Instagram, ссылаясь на свою хорошую подругу Лауру Странберг. Анни, которая ждет третьего ребенка, в подписи к фото рассказала, как она провела трехминутную фотосессию в ожидании такси.

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