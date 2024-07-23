МИЛЫЕ ФОТО Жена экс-продюсера эстонского отбора на Евровидение показала растущий животик

«Один талантливый человек случайно поймал меня в объектив камеры...» - пишет Анни Рахула в Instagram, ссылаясь на свою хорошую подругу Лауру Странберг. Анни, которая ждет третьего ребенка, в подписи к фото рассказала, как она провела трехминутную фотосессию в ожидании такси.