ВИДЕО Расхитительница клумб: эстонский бар в шоке от наглости этой женщины и просит помочь ее найти

Владелец спорт-бара у реки Эмайыги в Тарту опубликовал в социальных сетях сообщение с просьбой помочь опознать некую любительницу цветов, которая выкорчевала 16 растений у его заведения.

«Утром 21 июля, около 8 часов, наш спорт-бар посетил необычный ботаник - женщина, которую мы теперь ласково называем «нашей цветочной леди», - начали они пост. Текст сопровождается видеороликом, на котором запечатлена добыча воровки: растений оказалось так много, что женщина не смогла уместить их в сумке, которую принесла с собой.

Всего было похищено 16 декоративных растений - гортензии и вьюны.

«Мы надеемся, что вместе мы найдем эту любительницу цветов, и что эта дама возьмет на себя ответственность за свои действия. Мы будем очень благодарны за любую информацию, а также за то, что вы поделились этим сообщением», - добавили представители Loore Sports Bar.

Читайте также Mees PÕLETAV ÕPPETUND ⟩ Kolleegi lõunasööki näppav mees sai unustamatu karistuse

Портрет расхитительницы клумб был добавлена в комментарии к посту.