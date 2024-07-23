Онколог Шеннен Доэрти рассказал о последних часах жизни актрисы

Онколог рассказал, что Доэрти, долгое время боровшаяся с раком груди, до самого конца была «очень активной участницей всего своего пути к здоровью».

«В ее сознании она не хотела рассматривать никаких других альтернатив, кроме “мы победили это и продолжаем жить”. Мы не обсуждали, что это означает с точки зрения дополнительного времени для нее, потому что она просто не могла так действовать. Она хотела проживать каждый день не так, как будто это ее последний день, а как будто это начало новой главы ее жизни», - поделился Пиро.

Впервые рак груди был диагностирован у Доэрти в 2015 году, а через два года стало известно, что она находится в ремиссии. Однако в 2020 году болезнь вернулась с метастазами и находится уже в 4-й стадии. В ноябре 2023 года она узнала, что рак распространился и на ее кости.

«В последние несколько часов она находилась в месте, где ей было очень комфортно, она спала и переходила в другое состояние, и ее окружали некоторые из ее близких друзей. Комната была окружена избранной группой друзей, которые оказывали ей большую заботу и поддержку. Это было мрачно и печально, но красиво и с любовью. Самым тяжелым было то, что она не была готова уйти, потому что любила жизнь», - сказал Пиро.

Он добавил, что Доэрти хотела бы, чтобы после ее смерти другие жили полной жизнью: «Она хотела бы, чтобы мы жили так сильно, как только можем, были преданы своим убеждениям и не позволяли другим навешивать на вас ярлыки или искажать ваши представления и мешать вам жить своей лучшей жизнью».