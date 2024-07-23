КАК ОН ВЫРОС! Кейт Миддлтон показала новое фото по случаю дня рождения принца Джорджа

Принцесса Кейт и принц Уильям опубликовали новое трогательное фото по случаю дня рождения своего сына, принца Джорджа, пишет Newsweek.

Известно, сегодня, 22 июля, юному монарху, который является вторым в очереди на британский престол, исполнилось 11 лет. В частности, на официальных страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях появилась фотография по этому случаю, на которой Джордж одет в костюм и белую рубашку, без галстука.

В заметке написали: «Желаю принцу Джорджу счастливого 11-го дня рождения сегодня! Принцесса Уэльская, 2024 год».

В издании напомнили, что пока семья Уэльских справлялась с начальными стадиями болезни Кейт Миддлтон, Джордж и его братья и сестры в целом оставались вне поля зрения общества. Впервые официально на публике они появились в 2024 году на праздновании Trooping the Colour вместе со своими родителями.

Также Джордж несколько раз появлялся на футбольных матчах с принцем Уильямом, а в апреле он посетил матч любимой команды своего отца «Астон Виллы».

«Принц и его братья и сестры присутствовали на коронации своего деда, короля Карла III, в мае 2023 года, и Джордж взял на себя историческую роль на этом событии. Новый монарх попросил своего внука быть одним из официальных почетных пажей на этом событии, во время которого юный королевский сын и несколько других мальчиков такого же возраста, связанных с процессией Карла, прошли через Вестминстерское аббатство, держа в руках его бархатные мантии», - добавили в материале.

Также известно, что с 2022 года Джордж ходит в школу Ламбрук, которая находится вблизи Виндзора, вместе с Шарлоттой и Луи. Обучение принца Джорджа заинтересовало общество Британии, ведь ожидается, что он завершит обучение в этой школе в 2026 году.