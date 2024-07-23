ГАЛЕРЕЯ Страстные ритмы: Кадриорг отметил свой день рождения с испанским акцентом

В день рождения Кадриорга, 22 июля, в самом известном парке Эстонии прошла яркая концертная программа «Страстные ритмы Испании». Людей собралось так много, что пришлось приносить стулья из дворца. Те, кто не купил билеты на концерт, смотрели яркое представление через ограду. Смотрите галерею!