В день рождения Кадриорга, 22 июля, в самом известном парке Эстонии прошла яркая концертная программа «Страстные ритмы Испании». Людей собралось так много, что пришлось приносить стулья из дворца. Те, кто не купил билеты на концерт, смотрели яркое представление через ограду. Смотрите галерею!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Страстные ритмы: Кадриорг отметил свой день рождения с испанским акцентом
Вечер выдался солнечным и теплым, поэтому многие гости мероприятия устроились смотреть представление прямо на траве. Для гостей Кадриорга звучали мелодии знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен», а также напряженная и страстная музыка истинного фламенко. Испанские танцоры громко стучали каблуками, а в воздух взлетали красные юбки.