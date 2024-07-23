Вт, 23.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Страстные ритмы: Кадриорг отметил свой день рождения с испанским акцентом

Светлана Карабут Константин Седнев
Copy

В день рождения Кадриорга, 22 июля, в самом известном парке Эстонии прошла яркая концертная программа «Страстные ритмы Испании». Людей собралось так много, что пришлось приносить стулья из дворца. Те, кто не купил билеты на концерт, смотрели яркое представление через ограду. Смотрите галерею!

Вечер выдался солнечным и теплым, поэтому многие гости мероприятия устроились смотреть представление прямо на траве. Для гостей Кадриорга звучали мелодии знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен», а также напряженная и страстная музыка истинного фламенко. Испанские танцоры громко стучали каблуками, а в воздух взлетали красные юбки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх