17-летний Карл был отправлен в отдаленную школу в Австралии на два семестра. По мнению монарха, пребывание в Тимбертопе было полезно для формирования его характера.

Известно, что в 1966 году, когда Карлу было 17 лет, его отправили на пансион в кампус Тимбертоп школы Geelong Grammar, расположенный в отдаленной части штата Виктория. Школа в горной местности делает упор на обучение на открытом воздухе и фокусируется на развитии самостоятельности.

По данным журналистов, принц, который был на два года старше большинства одноклассников. В программу обучения входили изнурительные походы, бег по пересеченной местности, катание на лыжах, одиночные походы и рубка дрова, чтобы обеспечить горячую воду для душа. У сына Елизаветы ІІ было собственное простое жилье вдали от внимания СМИ и королевских обязанностей. В этой школе Карл мог быть самим собой.

Монарх называет этот опыт «несомненно лучшей частью» своего обучения. По его словам, два семестра, которые он провел в суровой школе, помогли ему стать правителем, которым он является сейчас.

Во время предыдущего визита на отдаленный континент монарх сказал: «Часть моего собственного образования проходила здесь, в Австралии. Честно говоря, это была лучшая часть. Пока я был здесь, с меня срезали кусочки Помми (так называют английских иммигрантов в Австралии — ред.), как щепки со старого блока».