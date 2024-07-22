Король Великобритании Карл ІІІ, будучи подростком, учился шесть месяцев в школе в Австралии. Это время он вспоминает с теплотой, называя его «лучшей частью» своего образования, несмотря на насмешки одноклассников, сообщает Мirror.
Обидное прозвище: как дразнили короля Карла в австралийской школе
17-летний Карл был отправлен в отдаленную школу в Австралии на два семестра. По мнению монарха, пребывание в Тимбертопе было полезно для формирования его характера.
Известно, что в 1966 году, когда Карлу было 17 лет, его отправили на пансион в кампус Тимбертоп школы Geelong Grammar, расположенный в отдаленной части штата Виктория. Школа в горной местности делает упор на обучение на открытом воздухе и фокусируется на развитии самостоятельности.
По данным журналистов, принц, который был на два года старше большинства одноклассников. В программу обучения входили изнурительные походы, бег по пересеченной местности, катание на лыжах, одиночные походы и рубка дрова, чтобы обеспечить горячую воду для душа. У сына Елизаветы ІІ было собственное простое жилье вдали от внимания СМИ и королевских обязанностей. В этой школе Карл мог быть самим собой.
Монарх называет этот опыт «несомненно лучшей частью» своего обучения. По его словам, два семестра, которые он провел в суровой школе, помогли ему стать правителем, которым он является сейчас.
Во время предыдущего визита на отдаленный континент монарх сказал: «Часть моего собственного образования проходила здесь, в Австралии. Честно говоря, это была лучшая часть. Пока я был здесь, с меня срезали кусочки Помми (так называют английских иммигрантов в Австралии — ред.), как щепки со старого блока».
Несмотря на то, что Карл описывал 100-километровые походы «в окровавленной рубашке» как «ад», и на то, что другие студенты дразнили его, называя «Помми-ублюдком», ему явно нравилось проводить там время.
«Посмотрите, что это для меня сделало. Ей-богу, это было полезно для характера», - отметил король Великобритании.
Свидетели обучения Карла в школе отмечают, что он учился обычному общению со сверстниками подальше от Букингемского дворца и был хорошим парнем. Правда, непонятно почему ему дали столь оскорбительное прозвище.
«Я не уверен, почему королевские родители выбрали Тимбертоп. Они, конечно, хотели, чтобы он находился в практичной среде и учился жить с другими, вне суеты королевских обязательств, и именно это и произошло. Охрана держалась на заднем плане. Один из моих братьев был там в то время и думал, что он хороший парень. Он просто тусовался со всеми остальными», - рассказал журналистам Джереми Мадин, который учился в кампусе в начале 1960-х годах.