ВИДЕО «Они были очень строгими»: Владимир Зеленский рассказал, как его воспитывали родители

46-летний президент Украины Владимир Зеленский впервые откровенно рассказал о своем воспитании. Подробностями из своего детства Зеленский поделился в интервью ВВС во время визита в Великобританию.

Владимир Зеленский родился и вырос в городе Кривой Рог (Днепропетровская область). Его родители были обычной семьей - мама Римма, которой сегодня, 73 года, работала инженером, а отец Александр, которому сейчас 76 лет, был ученым. По словам Владимира, они были самой обычной семьей, поэтому жили не много.

Владимир Зеленский признался, что у него было самое обычное детство, хотя родители периодически были с ним довольно строгими. Его заставляли много читать.

Юность президента пришлась на 90-е годы, поэтому, чтобы иметь достаток, ему приходилось работать, поэтому он учась в университете параллельно работал.

«Во-вторых, я очень благодарен родителям, что они мне дали образование в юридическом университете. Это было сложно, потому что мы жили не богато, мы были очень простой семьей. Мой отец ученый, а мать инженер. Мы жили в 90-е, такие семьи были не богатыми, поэтому я учился работать, учился и работал. И думаю это мне дало такие черты, быть честным, любить свою страну, свою семью. Я считаю, что я очень ответственный, я не могу плохо выполнять свою работу», - заявил Зеленский.