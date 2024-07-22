Южноафриканская актриса «внезапно скончалась» в четверг у себя дома в Северном Голливуде, сообщила в воскресенье ее крестница Барби Эшли.
51-летняя Эста Тербланш найдена мертвой в своей голливудской квартире
Медицинские работники считают, что Тербланш была мертва уже около суток, прежде чем ее нашли, сообщило издание TMZ.
Ее представитель, Лиза Родриго сообщила, что смерть звезды расследуется.
Эста Тербланш родилась в 1973 году в ЮАР. Выросла на ферме по разведению животных для охоты - включая обезьян и бородавочников. В 1991-м стала победителем конкурса красоты «Мисс юная Южная Африка».
На экране дебютировала в 1992-м - в местном сериале. В 1995-м перебралась развивать карьеру в США, где для начала снималась в рекламе.
В 1995-м актриса была утверждена на роль Джиллиан Андраши, венгерской принцессы, в мыльной опере «Все мои дети» - ее персонаж появляется в 110 эпизодах шоу.
В 2001-м она попросила сценаристов сериала убить ее героиню, так как Эста планировала вернуться в ЮАР.
В результате принцесса попала в реанимацию после смертельного ранения и 25 июня, по сюжету, была отключена от систем жизнеобеспечения.
В ЮАР Тербланш вела ряд телепрограмм, в том числе детское шоу, снималась, но позже вернулась в Америку.
Тербланш была замужем за Андре Коком с 1997 года до их развода в 2008 году.