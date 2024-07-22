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«Жутко слушать»: появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

Limon.ee
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Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в РФ, но в начале войны все же поддержала родную страну, поделилась своим исполнением джаза.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео, которое было снято у нее дома во время отдыха с друзьями. Брежнева под аккомпанемент рояля исполнила арию Summertime.

«Summertime. Июнь. Дом. Друзья. Музыка. Талантливый Андрей Показ. И наша импровизация», - подписала Вера видео.

Но не все поклонники оценили талант артистки и написали негативные комментарии, хотя многим все же понравилась импровизация.

«Вера у Вас нет вокальных данных что бы исполнять джаз», - отмечает подписчик.

«Жутко слушать», - кто-то не сдержал эмоций.

«Обычный голос, ничего особенного», - написал комментатор.

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