Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в РФ, но в начале войны все же поддержала родную страну, поделилась своим исполнением джаза.
«Жутко слушать»: появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую
На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео, которое было снято у нее дома во время отдыха с друзьями. Брежнева под аккомпанемент рояля исполнила арию Summertime.
«Summertime. Июнь. Дом. Друзья. Музыка. Талантливый Андрей Показ. И наша импровизация», - подписала Вера видео.
Но не все поклонники оценили талант артистки и написали негативные комментарии, хотя многим все же понравилась импровизация.
«Вера у Вас нет вокальных данных что бы исполнять джаз», - отмечает подписчик.
«Жутко слушать», - кто-то не сдержал эмоций.
«Обычный голос, ничего особенного», - написал комментатор.