«Жутко слушать»: появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео, которое было снято у нее дома во время отдыха с друзьями. Брежнева под аккомпанемент рояля исполнила арию Summertime.

«Summertime. Июнь. Дом. Друзья. Музыка. Талантливый Андрей Показ. И наша импровизация», - подписала Вера видео.

Но не все поклонники оценили талант артистки и написали негативные комментарии, хотя многим все же понравилась импровизация.

«Вера у Вас нет вокальных данных что бы исполнять джаз», - отмечает подписчик.

«Жутко слушать», - кто-то не сдержал эмоций.

«Обычный голос, ничего особенного», - написал комментатор.