У известной британской певицы обнаружили психическое расстройство: «всю жизнь была другой»

В своем Instagram 36-летняя Jessie J откровенно рассказала поклонниками о проблемах со здоровьем. Она опубликовала пост, в котором отметила, что психическое расстройство у нее обнаружили 3 месяца назад.

Артистка поделилась, что долго решалась на признание, однако больше она не хочет мочить и принимает себя такой, как есть.

«Около 3 месяцев назад мне поставили диагноз РДВГ и ОКР. Рассказывая об этом людям, я часто получала реакцию «Да, мы это знали» и, конечно, я знала в определенной степени, но рождение ребенка, скажем так, обнажило это гораздо больше. Но в некоторых моментах мне казалось, что я не могу говорить об этом. К черту. Вот я говорю об этом. Принимаю это», - подчеркнула звезда.

Психическое расстройство, по словам исполнительницы, обострилось после рождения ее ребенка. Jessie J говорит, что неутешительный диагноз заставил ее по-другому взглянуть на жизнь и наслаждаться ею еще больше.

«Это заставило меня переосмыслить всю мою жизнь. О том, какой я была, как я справлялась с проблемами. Отношения, которые у меня были. Как я работаю и как люблю. Это давало мне силы и, честно говоря, иногда угнетало меня одновременно. Если социальные сети и дали мне что-то, то это возможность общаться и исцеляться с незнакомыми людьми, у которых такие же сердца и которые проходят через похожие вещи. Я всегда была честна в том, что касается моего жизненного пути. Ничто в жизни не определяет нас, но помогает нам расти и становиться более совершенной версией себя», - добавила певица.

К слову, обсессивно-компульсивное расстройство - это состояние, при котором человек страдает от навязчивых мыслей. Что касается расстройства дефицита внимания, то оно характеризуется импульсивностью, невнимательностью, повышенной возбудимостью и чрезмерной активностью.