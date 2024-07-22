ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Симпсоны» предсказали замену Байдену
После того как Джо Байден вышел из президентской гонки, а вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться на самый высокий пост в государстве, в памяти многих снова всплыл сериал «Симпсоны» известный своими сбывающимися предсказаниями.
В частности, поклонники мультипликационной саги вспомнили 17-ую серию 11 сезона под названием Bart to the Future («Барт в будущем»).
В эпизоде, который вышел на экраны 19 мая 2000 года, рассказывалось о том, как Барт увидел себя через 30 лет, когда ему уже исполнилось 40 лет. Среди прочего, там его 38-летняя сестра становится первой женщиной-президентом США, заменив на этом посту Дональда Трампа.
В Овальном кабинете Белого дома Лиза появляется в синем жакете, надетом на голубую водолазку, а в качестве аксессуара на ней - украшение с белыми бусами. Своим помощникам она заявляет, что после Трампа новая администрация унаследовала бюджетный кризис.
Самое интересное, что наряд Лизы в точности повторил ансамбль Харрис на инаугурации Байдена. Теперь же многие говорят о том, что Симпсоны в очередной раз предсказали развитие событий, и не исключают, что именно Харрис станет следующим президентом США.
В свою очередь сценарист Эл Джин уже отреагировал на новость о предполагаемой президентской гонке Харрис. В публикации на X Джин поделился подборкой фотографий Лизы и Харрис в одном наряде.
«Предсказание, частью которого я горжусь», - написал 63-летний Джин в подписи к своему посту.
.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024
Это далеко не первый случай, когда мультсериал «предсказал» важные политические события, такие как избрание Трампа президентом США и беспорядки в поддержку Трампа в 2021 году на Капитолийском холме. Джин был шоураннером мультсериала вместе с Майком Рейссом на протяжении третьего и четвертого сезонов сериала, снова присоединившись к нему и став его единственным сценаристом с 2001 года (13-й сезон) и далее.
«Симпсоны» - самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, состоящий из 503 серий в 23 сезонах. Первая мини-серия Good night была показана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fох. В настоящее время мультсериал знаком телезрителям более чем 100 стран.