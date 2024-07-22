ФОТО Звезда Голливуда продемонстрировала стройную фигуру в крошечном бикини

Актриса следит за собой и выглядит потрясающе. В компании семьи она отметила день рождения своей средней дочери от Брюса Уиллиса.

61-летняя звезда «Ангелов Чарли» выглядела на десятки лет моложе своих лет, в крошечном белом бикини. Она стояла, держа за руки свою 15-месячную внучку Луэтту, когда они вместе гуляли по причалу. Деми дополнила свой отпускной образ темно-синей бейсболкой и туфлями Birkenstocks. Малышка выглядела очаровательно в панаме в горошек и розовом купальнике с длинными рукавами. Первая и пока единственная внучка Деми Мур и Брюса Уиллиса выглядела очень счастливой с бабушкой.

«River Monsters на день рождения @scoutlaruewillis. Нет места, где я бы предпочла быть, чем рядом с тобой», - написала Румер в подписи к фотографиям.

Румер поделилась еще несколькими фотографиями веселого праздника. На другом снимке Скаут и ее младшая 30-летняя сестра Таллула наслаждаются на плавающем коврике, демонстрируя стройную фигуру в бикини.

Деми написала трогательное послание имениннице в своем Instagram, поделившись четырьмя ее фотографиями: «Мой милый ангел @scoutlaruewillis. С днем ​​рождения! Для меня большая честь быть твоей мамой, и я так благодарна за то, что разделяю с тобой этот жизненный путь! Лучшее еще впереди, и я так рада увидеть волшебство, которое откроется для тебя! Я люблю тебя!»

Известно, что Деми Мур вместе с бывшим мужем Брюсом Уиллисом воспитала троих дочерей: Румер, Скаут и Таллулу. Бывшая жена и дети поддерживают 69-летнего актера, который страдает лобно-височной деменцией примерно с весны 2022 года. Они часто отдыхают вместе, но на этот раз в их компании не было «крепкого орешка».