Начало дня будет беспокойным и не слишком плодотворным. Дел, требующих внимания, много; трудно понять, за что браться в первую очередь. Возможны недоразумения, неудачные совпадения. В спешке легко совершить ошибки, а вот заметить их вовремя удается не всегда.
ГОРОСКОП НА 23 ИЮЛЯ ⟩ Девам и Водолеям стоит попробовать что-то новое, а Стрельцов ждут денежные поступления
Вторая половина дня складывается гораздо удачнее. Она приносит много поводов для радости. Это благоприятное время для семейных дел, общения с близкими. Оно отлично подходит для того, чтобы обсуждать общие дела, вместе строить планы. Удачными будут покупки, в том числе незапланированные.
Овен
Не нервничайте. Это не самый легкий день, но каких-то серьезных проблем он не принесет, если вы сами себе их не создадите. Утром возможны небольшие разногласия на работе и дома. Чаще всего речь идет о пустяках, так что лучше не горячиться, а постараться сгладить острые углы. Влияние позитивных тенденций усиливается постепенно. Вторая половина дня дает возможность заняться интересными делами, на которые долго не хватало времени. Некоторые Овны смогут повидаться со старыми друзьями, устроить домашний праздник для близких. Не исключены романтические сюрпризы.
Телец
Отличный день, яркий и насыщенный. Появляется много хороших идей; среди них есть и такие, которые можно воплотить в жизнь немедленно. Удачные совпадения натолкнут вас на интересные мысли, а новости издалека вдохновят. Вероятны заманчивые предложения, касающиеся работы, сотрудничества, участия в творческих проектах. Гармонично складываются личные отношения. Вы часто с полуслова понимаете близких и не упускаете возможности их чем-то порадовать. Вечер подходит для встречи с любимым человеком; вместе вы отлично проведете время.
Близнецы
Беспокойный день. Вам предстоит многое сделать, и не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Тут можно положиться на интуицию: ее подсказки оказываются верными. Во многом охотно помогают старые друзья. На них можно положиться, а вот с новыми знакомыми стоит быть настороже. Старайтесь быть особенно внимательными, когда решаете финансовые вопросы. Легкомысленное отношение к деньгам может обернуться неприятностями. Вторая половина дня хорошо подходит для домашних дел. Наводите порядок, избавляйтесь от ненужного, чините то, что сломалось.
Рак
Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Вы стараетесь высказывать свою точку зрения максимально тактично и деликатно, но даже этого недостаточно, чтобы не обидеть самых чувствительных и ранимых. По возможности избегайте двусмысленных замечаний, старайтесь высказываться максимально ясно. День будет очень плодотворным. Вы сделаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Возможны необычные знакомства, встречи, после которых вы начнете строить новые профессиональные планы.
Лев
Можно начинать что-то новое, но действовать нужно осторожно. Не принимайте поспешных решений, особенно если они связаны с работой или бизнесом. Тут стоит собрать побольше информации, как следует все обдумать. Так вероятность ошибок будет гораздо ниже. День благоприятен для общения. Вас часто понимают с полуслова и давние знакомые, и новые. Вы найдете способ изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. На вечер лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Отдых вам не помешает.
Дева
Отличный день, вдохновляющий и интересный. Он подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Поначалу может быть непросто, но вы отлично справитесь со всеми испытаниями, быстро поймете, как достичь нужного результата. Вероятны полезные знакомства. Некоторые Девы сегодня встретятся с людьми, с которыми в ближайшие годы будут вместе работать. Благоприятен день и с точки зрения личных отношений. Можно положить конец долгим семейным разногласиям, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы обязательно найдете способ порадовать близких.
Весы
Насыщенный плодотворный день. Вы готовы потрудиться, чтобы добиться своего, и находчивость приносит потрясающие плоды. Вам удается то, что не получилось у других. Окружающие обращают на это внимание, многие признают, что прежде вас недооценивали. Хорошо складываются поездки, в том числе незапланированные. Вероятны неожиданные, но очень приятные встречи. Некоторые Весы сегодня столкнутся с людьми, по которым успели соскучиться. Возможны неожиданные романтические признания. Вы будете им рады.
Скорпион
Благоприятный день для общения. Вы обаятельны и на многих производите хорошее впечатление; это часто помогает в делах. Удается избежать рабочих конфликтов, обойтись без споров с коллегами и руководством. Вы отлично справляетесь со сложными делами, часто обращаетесь к чужому опыту, и он оказывается полезным. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы строить планы на будущее и обсуждать их с близкими. Можно договориться о многих вещах, из-за которых прежде возникали разногласия. Вероятны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.
Стрелец
Не спешите. Этот день не из тех, когда можно быстро добиться цели. Скорее все будет наоборот: вам придется долго трудиться, чтобы достичь нужных результатов. Порой слишком медленное развитие событий раздражает. Но старайтесь не давать воли эмоциям. Хорошо обдуманные поступки помогут изменить ситуацию к лучшему. Возможны какие-то неожиданные события дома. Они вас порадуют, но заставят изменить планы. Некоторые Стрельцы получат известия от старых знакомых и будут этому очень рады. Вероятны небольшие денежные поступления.
Козерог
Не спешите с покупками и сделками. Сейчас вы склонны к некоторому легкомыслию там, где дело касается финансов; из-за этого возможны досадные потери. В остальном день неплох. Он обещает успехи в работе, дает шанс успешно завершит дело, которому было отдано много сил. Легко дается учеба, вы многое запоминаете на лету. Не упустите возможность побывать в каком-то необычном и интересном месте. Новые впечатления окажутся приятными, некоторые Козероги найдут новый источник вдохновения. Не исключены знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
Водолей
Интересный день. Он отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы мгновенно увлекаетесь тем, о чем прежде почти не имели представления, быстро учитесь, многое схватываете на лету. Новые дела ведут к новым знакомствам, одно из которых может положить начало дружеским или романтическим отношениям. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключены неожиданные траты. Они могут быть связаны, например, с ремонтом старой бытовой техники или покупкой новой. Вам нравится обустраивать дом.
Рыбы
Благоприятный день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для встреч со старыми знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора, вы отлично проведете время. Отношения, прежде носившие исключительно формальный характер, станут более непринужденными. Вероятны успехи в сложных делах. Вам удается разобраться в неоднозначных ситуациях, найти выход из затруднительного положения. А вот там, где, на первый взгляд, все просто, вы часто отвлекаетесь и порой допускаете ошибки. Любые покупки стоит планировать на вторую половину дня. В это время будет проще сделать правильный выбор.