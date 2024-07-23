ГОРОСКОП НА 23 ИЮЛЯ Девам и Водолеям стоит попробовать что-то новое, а Стрельцов ждут денежные поступления

Вторая половина дня складывается гораздо удачнее. Она приносит много поводов для радости. Это благоприятное время для семейных дел, общения с близкими. Оно отлично подходит для того, чтобы обсуждать общие дела, вместе строить планы. Удачными будут покупки, в том числе незапланированные.

Овен

Не нервничайте. Это не самый легкий день, но каких-то серьезных проблем он не принесет, если вы сами себе их не создадите. Утром возможны небольшие разногласия на работе и дома. Чаще всего речь идет о пустяках, так что лучше не горячиться, а постараться сгладить острые углы. Влияние позитивных тенденций усиливается постепенно. Вторая половина дня дает возможность заняться интересными делами, на которые долго не хватало времени. Некоторые Овны смогут повидаться со старыми друзьями, устроить домашний праздник для близких. Не исключены романтические сюрпризы.

Телец

Отличный день, яркий и насыщенный. Появляется много хороших идей; среди них есть и такие, которые можно воплотить в жизнь немедленно. Удачные совпадения натолкнут вас на интересные мысли, а новости издалека вдохновят. Вероятны заманчивые предложения, касающиеся работы, сотрудничества, участия в творческих проектах. Гармонично складываются личные отношения. Вы часто с полуслова понимаете близких и не упускаете возможности их чем-то порадовать. Вечер подходит для встречи с любимым человеком; вместе вы отлично проведете время.

Близнецы