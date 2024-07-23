Точку 5G нашел, но удовольствия не получил: клиент заподозрил популярного оператора связи в обмане

В редакцию Limon.ee обратился Эдвин, который воспользовался выгодным предложением одного из популярных операторов Tele2. Компания предлагала безлимитный интернет и множество дополнительных услуг в течение года по очень привлекательной цене - всего 12 евро в месяц.

Обычная цена этого пакета составляет 29.99 евро в месяц.

Рекламная кампания Tele2. Фото: Tele2

Через два месяца после подключения Эдвин получил письмо, которое его и удивило, и огорчило.

«Два месяца спустя приходит письмо от Tele2, в котором говорится, что в связи с повышением тарифа, цена вашего пакета возрастет», - вкратце описывает содержание письма Эдвин.

Обиженный клиент также прислал в редакцию копию письма, в котором, действительно, говорится, что начиная с 1 сентября этого года стоимость пакета увеличится, в месяц придется платить 15.99. Более того из пакета пропадет дополнительная услуга - цифровая защита. Однако увеличится объем интернета в ЕС. Вместо прежних 25 ГБ интернета, Эдвин получит 39 ГБ.

Скриншот письма Фото: Скриншот

Такое положение дел, мягко говоря, разочаровало клиента Tele2. «Не верю, что они не знали, что цены на этот пакет через два месяца повысятся. Когда делается подобная кампания, она совершенно точно согласовывается внутри фирмы. И говорить о том, что обстоятельства повлияли на повышение цен - неуместно», - прокомментировал он.