В наше время сложно представить жизнь без интернета и мобильной связи. Сотовые операторы активно привлекают новых клиентов, предлагая различные выгодные условия. Однако наш читатель Эдвин на собственном опыте убедился, что не все то золото, что блестит.
Точку 5G нашел, но удовольствия не получил: клиент заподозрил популярного оператора связи в обмане
В редакцию Limon.ee обратился Эдвин, который воспользовался выгодным предложением одного из популярных операторов Tele2. Компания предлагала безлимитный интернет и множество дополнительных услуг в течение года по очень привлекательной цене - всего 12 евро в месяц.
Обычная цена этого пакета составляет 29.99 евро в месяц.
Через два месяца после подключения Эдвин получил письмо, которое его и удивило, и огорчило.
«Два месяца спустя приходит письмо от Tele2, в котором говорится, что в связи с повышением тарифа, цена вашего пакета возрастет», - вкратце описывает содержание письма Эдвин.
Обиженный клиент также прислал в редакцию копию письма, в котором, действительно, говорится, что начиная с 1 сентября этого года стоимость пакета увеличится, в месяц придется платить 15.99. Более того из пакета пропадет дополнительная услуга - цифровая защита. Однако увеличится объем интернета в ЕС. Вместо прежних 25 ГБ интернета, Эдвин получит 39 ГБ.
Такое положение дел, мягко говоря, разочаровало клиента Tele2. «Не верю, что они не знали, что цены на этот пакет через два месяца повысятся. Когда делается подобная кампания, она совершенно точно согласовывается внутри фирмы. И говорить о том, что обстоятельства повлияли на повышение цен - неуместно», - прокомментировал он.
«Могу предположить, что это своего рода трюк со стороны Tele2 по привлечению клиентов, который сработал. Мы вас заманим скидкой, которую через два месяца отнимем», - высказывает Эдвин подозрение, что столкнулся с обманом со стороны оператора сотовой связи.
Tele2 не отправлял уведомления новым клиентам
На запрос редакции ответил Хенри Мурумаа, руководитель отдела услуг связи для частных клиентов Tele2.
«Сложно комментировать данный случай, поскольку мы не знаем точно, о каком клиенте идет речь. На самом деле, Tele2 не отправлял уведомлений таким недавно присоединившимся клиентам. Если клиент по ошибке получил письмо об изменении цены через два месяца после присоединения, мы хотели бы его рассмотреть этот случай подробнее», - заявил Мурумаа.
Представитель Tele2 объяснил общий рост цен изменением объема интернета. «Пользователи безлимитного пакета получили больше трафика в Европейском Союзе - вместо прежних 25 ГБ теперь 39 ГБ», - пояснил он.
Когда мы уточнили, о каком именно клиенте идет речь, сотрудники Tele2 пообещали связаться с ним самостоятельно, ссылаясь на то, что более подробная информация - конфиденциальна.