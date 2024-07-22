Боги поцелуют в макушку: Глоба назвал три знака Зодиака, которые благословлены на успех с 22 июля

Последние недели вы упорно трудились, и теперь пришло время немного порадовать себя и своих коллег. Это приносит вам тройное счастье.

Для Львов:

Павел Глоба советует вам действовать решительно и последовательно, что вы отлично умеете. Проявите эти качества, и успех обязательно будет на вашей стороне.

Для Стрельцов:

22 июля станет важным днем для вас. Тщательно спланируйте свое ближайшее будущее. Вложите время в планирование, так как хорошо продуманный план поможет вам постепенно достигнуть ваших целей.