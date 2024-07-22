ВИДЕО Неадекватное поведение певицы Глюкозы на концерте попало на видео, вызвав скандал

Наталья Ионова внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Поведение звезды на сцене неприятно удивило фанатов - исполнительница еле стояла на ногах, не попадала в ноты, открывала рот под фонограмму и трогала себя за интимные места.

В перерывах между песнями Глюкоза пыталась говорить с залом, но буквально каждое ее действие было провальным.

Как отмечают очевидцы, 38-летняя артистка вела себя неадекватно на протяжении всего концерта.

Видео выступления знаменитости быстро разлетелось по Сети, став вирусным.

Многие присутствовавшие на мероприятии заявили, что были шокированы увиденным и ушли с представления практически сразу же после его начала.

«Глюкоза приняла глюкозу». «Позорище». «Гнать со сцены за такое поведение. Это не приемлемо: дети находились на концерте», - такие комментарии можно встретить в соцсети разгневанных зрителей.

Они обвинили Глюкозу в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.

«Возможно, это был алкоголь… Возможно, какой-то синтетический психостимулятор, который начал действовать с задержкой, пробудив сексуальность и развязность. Однако точную картину сможет показать только лабораторный анализ», - приводит издание слова нарколога.

На инцидент в Красноярске отреагировал бывший продюсер Глюк’oZы Максим Фадеев.

«Не могу я молчать, решил высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюк’oZа. Сейчас мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк’oZа, настоящей Глюк’oZой, которая была создана мной. Она была всего лишь актрисой приглашенной. Поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти», - заявление продюсера, которое он опубликовал в соцсетях.