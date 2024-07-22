ШОКИРУЮЩИЙ СЛУЧАЙ Мать замучила 3-летнего ребенка до смерти и спрятала тело в морозильной камере

33-летняя женщина из Мичигана, обвиняемая в том, что пытала и убила своего трехлетнего сына, а затем спрятала его тело в морозильной камере, признала себя виновной в убийстве второй степени. Эта новость разлетелась по американским СМИ в пятницу, 12 июля.

33-летняя Азуради Франс признала свою вину, теперь ей грозит тюремное заключение сроком от 35 до 60 лет, подтвердили The People в прокуратуре округа Уэйн.

По словам прокуроров округа Уэйн, остальные обвинения Франс - жестокое обращение с детьми, пытки и сокрытие смерти - будут сняты во время вынесения приговора 29 июля.

Франс рассказал полиции, что ударила маленького сына кулаком в грудь, когда тот отказался есть, сообщает The Detroit News. На следующее утро она пришла к мальчику, но он не реагировал. Она сказала полиции, что не стала звонить в 911, потому что боялась, что власти заберут ее других детей, если узнают об этом случае.

Затем она засунула тело мальчика в морозильную камеру. Его тело нашли через три месяца после того, как сотрудники службы защиты детей получили наводку от анонимного источника.

Полицейские отправились в дом Франс и допросили ее. «Было установлено, что в подвале дома находится трехлетний ребенок, тело которого сотрудники полиции нашли в морозильной камере», - заявил начальник полиции Детройта Джеймс Уайт на пресс-конференции после ареста Франс в июне 2022 года.

«Этот случай потряс меня лично и потряс наших следователей, но без интуиции офицеров мы бы не нашли ребенка», - добавил Джеймс Уайт. -Только представьте, через что пришлось пройти другим детям и как они страдали в этом доме».

Уайт добавил, что когда полицейские разговаривали с Франс, они сразу поняли, что что-то не так. «Франс вела себя странно и явно скрывала что-то страшное», - сказал представитель закона. Женщина делала все, чтобы направить сотрудников полиции по ложному следу.

«Однако их интуиция и опыт убедили офицеров, что дом нужно обыскать», - сказал Уайт.