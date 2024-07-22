Адвокат дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта объяснил, почему она решила отказаться от фамилии отца

По словам юриста Питера Ливайна, 18-летняя Шайло отказалась от фамилии своего отца, 60-летнего Брэда Питта, из-за «болезненных событий», которые произошли в ее жизни ранее. С какими именно обстоятельствами связано решение, не уточняется. Также адвокат девушки опроверг новость о том, что она сама опубликовала официальный отказ от фамилии в газете.

«Шайло Джоли не давала объявления о смене имени в СМИ, и все сообщения прессы об этом не соответствуют действительности. Как адвокат Шайло я обязан был опубликовать юридическое уведомление, потому что закон Калифорнии требует этого от любого, кто хочет изменить свое имя. Именно оно было опубликовано в газете Los Angeles Times, как и положено» - заявил Питер.

Адвокат также отметил, что СМИ «должны быть более осторожны в своих репортажах, особенно когда пишут о молодой девушке, которая приняла независимое и важное решение после болезненных событий и просто следует юридическому процессу».

Ранее источник Daily Mail рассказал, что решение Шайло связано с «историей абьюза и нарушений прав жертвы». Напомним, что этой весной Анджелина Джоли заявила о том, что Брэд Питт применял к ней физическое насилие еще до печально известной ссоры в самолете, ставшей причиной их развода.

Шайло Джоли-Питт стала не единственным ребенком экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта, который решил отказаться от фамилии отца. Примеру сестры последовали остальные дочери пары - Захара и Вивьен.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году. Роман пары начался на съёмках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году, а в 2014 году они сыграли свадьбу во Франции. У Питта и Джоли шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое - биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.