ФОТО Принцу Джорджу - 11 лет: как королевская семья будет отмечать день рождения наследника

В понедельник, 22 июля, принц Джордж исполняется 11-й лет. Королевские эксперты сообщили, что старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, скорее всего, устроят радостное празднование, пишет Fox News Digital.

По их данным Джорджа ждет две вечеринки по случаю дня рождения, игра в футбол и торт, лично испеченным его матерью. Однако, на фоне борьбы его матери и деда, короля Карла III с раком, день рождения принца будет более «скромным». Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон обычно проводят школьные каникулы своих детей в Анмер-холле, своем доме в Норфолке, так что, возможно, именно там состоится праздник.

«Уильям и Кейт сделали все возможное, чтобы детство Джорджа было относительно нормальным - как и у всех их детей. Но этот год, очевидно, был тяжелым для Джорджа, Шарлотты и Луи, поскольку и их мать, и их дедушка вели очень публичные битвы с раком. Поэтому, скорее всего, они будут придерживаться обычного плана и устроят скромную вечеринку в Виндзоре, на которую посетят кузенов и нескольких школьных друзей», - рассказал автор «Короля» Кристофер Андерсен.

По традиции ожидается, что принцесса Уэльская сегодня опубликует новую фотографию принца Джорджа в честь его 11-го дня рождения в понедельник.

«Традиция публиковать фотографию, которую обычно делает Кэтрин в дни рождения своих детей, вероятно, продолжится, когда Джорджу исполнится 11 лет», - заявил королевский эксперт Ричард Фицуильямс. На момент написания материала свежее фото принца Джорджа королевской семьей пока не опубликовано.