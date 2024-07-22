Легче не становится: королевский биограф рассказал, от чего страдает Карл III

75-летний король Великобритании Карл III не может смириться с тем, что между его сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, продолжается вражда, пишет Mirror со ссылкой на слова королевского историка Роберта Хардмана, автора книги «Карл III: Новый король. Новый Суд. Внутренняя история».

После того как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и переехали в США, в семье произошел раскол. Еще больше он усугубился после ряда взрывных интервью герцогов Сассекских, где они рассказали немало неприятных фактов о Виндзорах и жизни во дворце.

Спустя четыре года королю не становится легче, утверждает Хардман. «Конечно, король очень опечален Гарри и Меган, но есть чувство раздражения, потому что он сделал все, что мог. Теперь он король, поэтому есть еще много вещей, о которых ему стоит подумать», - утверждает историк.

Хардман добавил, что Карл «обижен» и борется из-за растущего разлада принца Уэльского с его младшим сыном, герцогом Сассекским.

По слухам, высказывания короля прозвучали всего через несколько дней после того, как королевские эксперты заявили, что Уильям занял «жесткую и решительную» позицию в отношении своих разорванных отношений с братом.

Братья, которые когда-то были очень близки, не разговаривали друг с другом больше года. Их и без того испорченная связь усугубилась после выхода в январе 2023 года сенсационных мемуаров Гарри «Запасной». Дженни Бонд, королевский обозреватель, предположила, что Уильяму было легче разорвать связи со своим братом, чем «постоянно раздражаться» на него.

«Уильям всегда был сильным персонажем. Я думаю, что его сломанное детство сделало его жестким и решительным. Теперь он имеет репутацию упрямого человека, и, как только он принял решение, он придерживается его», - добавила она.

Бонд предположила, что Уильям, который на два года старше Гарри, стал непререкаемым авторитетом среди членов Фирмы после смерти их бабушки и дедушки, королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

«Он определенно тот, кто пользуется уважением в семье и чьи взгляды имеют значительное влияние», - сказала обозреватель.