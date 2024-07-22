Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю 55-летия Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, которая 24 июля отметит свое 55-летие, уже начала отмечать эту дату. На выходных она устроила в Хэмптоне вечеринку в стиле Бриджертонов, на которую пригласила друзей и родных. Среди гостей не было мужа певицы Бена Аффлека.

Присутствующие на мероприятии были одеты в костюмы викторианской эпохи в духе героев популярного исторического сериала. На месте проведения вечеринки можно было увидеть большой фургон, полный цветов, а также повозку с лошадью.

Лопес, возможно, арендовала для праздника какую-то высококлассную мебель, поскольку на месте происшествия также находился грузовик роскошного мебельного бренда Serena & Lily.

Прибывающие на праздник гости оделись в красивые платья и смокинги. Например, мать артистки была в длинном голубом платье с белыми кружевными деталями.

Отсутствие Бена в очередной раз подтвердило опасения фанатов Лопес в том, что у пары все плохо. На вторую годовщину свадьбы, которая была на днях, пара находилась порознь. Как известно, знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а в следующем месяце отпраздновали более масштабное мероприятие в Саванне, штат Джорджия.

В день годовщины Дженнифер отправилась на велосипедную прогулку по Хэмптону, а Аффлека сфотографировали, когда он входил в свой офис в Лос-Анджелесе.

Бен находился в Калифорнии большую часть лета и практически всегда отсутствовал на мероприятиях с Джей Ло, включая Met Gala и премьеру ее фильма «Атлас».

Ранее Гваделупе Родригес, мать Дженнифер, которая была очень счастлива воссоединению своей дочери с Аффлеком, на фоне проблем певицы в браке, резко изменила свое отношение к зятю. Она считает, что ошиблась в нем и не рассмотрела его характер с самого начала, считая его «рыцарем в доспехах».