ФОТО Жена Монатика показала, как пряталась с детьми в укрытии от дронов

Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - рассказала об очередной ночи в укрытии из-за атаки российской армии. В ночь на 21 июля солдаты пытались нанести удар беспилотниками по украинской столице.

Сразу после включения сирены жена артиста вместе с сыновьями перешла в более безопасное место. Ирина, 8-летний Даниил, 7-летний Платон и их пес несколько часов просидели в подземном паркинге их дома.

Дети Монатика провели ночь в машине. Фото: Скриншот из Instagram

В своем Instagram Ирина опубликовала кадр и показала, как прошла их ночь. Мальчики спали в авто, а мама следила за ситуацией в Киеве и оберегала их сон. В подписи к кадру возлюбленная Монатика выразила благодарность силам ПВО.

«Опять ночь на парковке. Слава Богу, хоть свет был. Спасибо силам ПВО и всем защитникам и защитницам», - отметила Ирина.