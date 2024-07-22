66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - посетила 70-й кинофестиваль в Таормине, Италия. Звезда вышла на красную дорожку в эффектном и полностью прозрачном платье-сетке, усыпанном стразами.
СМЕЛО! ⟩ В полностью прозрачном платье: 66-летняя Шерон Стоун вышла на красную дорожку кинофестиваля
Этот наряд актриса сочетала с черным боди на бретельках, золотистыми босоножками на каблуках, а также роскошными массивными серьгами с бахромой из бисера. Волосы Стоун уложила назад, а та лице у нее был сияющий вечерний макияж.