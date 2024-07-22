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СМЕЛО! В полностью прозрачном платье: 66-летняя Шерон Стоун вышла на красную дорожку кинофестиваля

Limon.ee
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Шерон Стоун
Шерон Стоун Фото: Maurizio D'Avanzo

66-летняя американская актриса и продюсер - Шерон Стоун - посетила 70-й кинофестиваль в Таормине, Италия. Звезда вышла на красную дорожку в эффектном и полностью прозрачном платье-сетке, усыпанном стразами.

Этот наряд актриса сочетала с черным боди на бретельках, золотистыми босоножками на каблуках, а также роскошными массивными серьгами с бахромой из бисера. Волосы Стоун уложила назад, а та лице у нее был сияющий вечерний макияж.

Шерон Стоун появилась на мероприятии в прозрачном платье.
Шерон Стоун появилась на мероприятии в прозрачном платье. Фото: Maurizio D'Avanzo
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