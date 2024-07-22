ФОТО На автомобиле жителя Ласнамяэ оставили неприличное послание

Похоже, что в последнее время нервы у людей действительно шалят. На Reddit опубликовали фотографию автомобиля марки Volkswagen, покрытого розовой краской. Двери, капот, фары и колеса не лишены «тюнинга». Однако автор поста остался немногословен. «Добро пожаловать в Ласнамяэ!» - подписал он фотографию своего авто, ставшего жертвой хулиганства.

Судя по всему, машина была испорчена из-за того, что автор поста, по мнению вандала, припарковался в неположенном месте. «Это мое место, п**р», - написано розовой краской на капоте. Надпись сделана на эстонском языке.

«Вы можете проследить, кто там паркуется, и купить за 300-400 евро едва передвигающийся кусок металлолома. Припаркуйте его туда на целый год, а потом сдадите в пункт приема металлолома», - предлагает пострадавшему вариант изощренной мести один из комментаторов.

«Это очень умно - дать понять, где вы постоянно ставите свою машину, используя при этом акт вандализма по отношению к другому автомобилю», - удивляется другой комментатор.

Мы обратились за комментарием в полицию, но пока не получили ответа.