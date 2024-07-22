Будет много разговоров. Не всегда их стоит воспринимать всерьез: сегодня многие легкомысленно относятся к словам, дают обещания, не собираясь выполнять их.
ГОРОСКОП НА 22 ИЮЛЯ ⟩ Овнам стоит запастись терпением, а у Козерогов будет шанс исправит ошибки
Иногда это приводит к трудностям, но чаще становится причиной недоразумений, которые легко разрешить. Непреодолимых преград на пути не возникнет, но привычные дела могут требовать чуть больше настойчивости и упорства, чем обычно. Стоит запланировать на вечер что-то приятное и неутомительное. Многим полезно будет развеяться, сменить обстановку. Полезно отправиться на прогулку. Наверняка вы побываете в местах, в которые не раз еще захочется вернуться.
Овен
Не со всеми делами удастся справиться так быстро, как хотелось бы. Запаситесь терпением, оно вам наверняка пригодится, особенно утром. Возможны недоразумения на работе, разногласия с коллегами и руководством. Стараясь отстоять свою точку зрения, вы порой высказываетесь очень резко, можете обидеть людей, которые вам небезразличны. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее первой и лучше подходит для общения. Вам удается ко многим проблемам отнестись философски, и именно это помогает найти их решение.
Телец
Подходящий день для того, чтобы придумать что-нибудь полезное. Если вы давно собирались сделать гениальное изобретение, не теряйте времени даром: сейчас у вас есть все шансы. Нестандартный взгляд на вещи часто помогает в решении проблем, которые поставили в тупик других. Вы отлично ладите с окружающими, и можете понравиться буквально кому угодно. Но будьте осторожны: иногда проявления симпатии бывают очень навязчивыми или просто неуместными. Далеко не со всеми, кто жаждет вашего внимания, стоит знакомиться ближе.
Близнецы
Отличный плодотворный день. Вы кого угодно способны убедить в своей правоте, и отчасти именно в этом и кроется секрет вашего успеха. Союзники, которых вы находите, берут на себя решение многих проблем. Вероятны интересные деловые предложения. На них можно без долгих раздумий ответить согласием. Гармонично складываются личные отношения, вы часто понимаете близких с полуслова. Некоторые Близнецы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре. Вторая половина дня – лучшее время для откровенного разговора с человеком, который вам особенно дорог.
Рак
Старайтесь не говорить лишнего в первой половине дня. Необдуманные слова могут иметь неприятные последствия. Это не лучшее время для того, чтобы обсуждать планы на будущее или делиться идеями. Зато можно спокойно, ни на что не отвлекаясь, разобраться с делами, которые давно требовали внимания. Вторая половина дня будет приятной и гармоничной. Она подходит для отдыха. Если представится возможность отправиться в небольшую поездку, не отказывайтесь. Вы не только хорошо проведете время, но и познакомитесь с очень необычными людьми.
Лев
Подходящий день для того, чтобы проявить лидерские качества. Не пытайтесь решить все проблемы в одиночку. Сегодня вы без труда соберете команду единомышленников, заразите их своими идеями, вдохновите на подвиги. Многие готовы выполнить ваши поручения, откликнуться на просьбы. Вероятны приятные события в семье. Некоторые Львы с радостью узнают, что благополучно разрешилась неоднозначная ситуация, беспокоившая и самих представителей знака, и их близких. Вечер – отличное время для приема гостей. Зовите друзей, будет весело.
Дева
Отличный день для делового общения. Хорошо проходят переговоры с потенциальными партнерами, встречи с возможными работодателями. Вам удается показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать, на что вы способны. Будет шанс заключить выгодные сделки, вложить деньги в какой-то перспективный проект. Работа, учеба, важные дела занимают все ваши мысли. Иногда из-за этого не удается уделить внимание близким, а ведь они очень в этом нуждаются. Постарайтесь найти время для общения с теми, кто вам дорог. Сейчас это важнее, чем кажется.
Весы
Сегодня вы быстро справляетесь с делами, которые в другое время могли бы отнять много часов. Опыт помогает мгновенно принимать верные решения, а интуиция подсказывает, на кого можно положиться, а от кого лучше держаться подальше. Обстановка на работе может быть довольно напряженной, но вам удастся уклониться от конфликтов, сохранить хорошие отношения со всеми. Останется время для отдыха. Во второй половине дня можно вернуться к какому-то давнему хобби. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Не исключены знакомства, связанные с вашими увлечениями.
Скорпион
Все складывается неплохо, но слишком больших надежд все же питать не стоит. Если вы оцените свои силы правильно, то добьетесь успеха. А вот иллюзии и завышенные ожидания могут обернуться неприятностями. Не всегда просто поладить с окружающими. Сегодня они, как будто сговорившись, напоминают вам о старых ошибках; это раздражает. Можно взяться за какое-то важное и сложное дело. Захочется отдать ему все силы, и вы не пожалеете, если именно так и поступите. Вторая половина дня обещает денежные поступления.
Стрелец
Сохраняйте спокойствие и старайтесь никуда не торопиться. День категорически не подходит для того, чтобы решать несколько вопросов сразу или бросаться от одного дела к другому. Вам нужен четкий план действий, да и просто список задач, требующих решения, лишним не будет. Аккуратность нужна во всем, но особенно важной она становится, когда вы занимаетесь составлением финансовых документов, официальных запросов. Не исключено знакомство, которое положит начало романтическим отношениям. Тут тоже не надо спешить: позвольте событиям развиваться своим чередом.
Козерог
Начало дня требует осторожности. В это время лучше не принимать серьезных решений, не заниматься важными делами, ничего кардинально не менять в жизни. Будет полезно посоветоваться со старыми знакомыми. Возможно, они обратят ваше внимание на какие-то детали, которые вы упустили из виду. Вторая половина дня проходит куда проще. Благодаря везению, удачному стечению обстоятельств вы быстро добиваетесь успеха во всем, за что беретесь. У некоторых Козерогов будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше.
Водолей
Не все дается легко. Но ни проблемы, ни преграды, ни неудачи не заставят вас уступить или отказаться от задуманного. Вы ни на минуту не позволяете себе усомниться в том, что вот-вот добьетесь успеха. Действительно, он не за горами! Так что будьте настойчивы и никому не позволяйте сбить вас с толку. Вряд ли удастся обойтись без разногласий. Порой даже с близкими трудно поладить. Они чаще критикуют вас, чем хвалят. Это портит настроение, но, к счастью, ненадолго. Ведь день приносит много поводов для радости.
Рыбы
Начало дня может быть довольно нервным. В это время многим Рыбам приходится иметь дело с неприятными людьми, вести горячие споры, разбираться в запутанных ситуациях. Вы неплохо справляетесь со всеми испытаниями, но это отнимает много сил. Так что на вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Вы заслужили отдых. Сегодня вы особенно восприимчивы к прекрасному. Поэтому стоит найти время для похода в музей, в театр или на концерт. Прогулка по живописному месту тоже хорошо скажется на настроении.