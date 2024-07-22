ГОРОСКОП НА 22 ИЮЛЯ Овнам стоит запастись терпением, а у Козерогов будет шанс исправит ошибки

Стрелец

Сохраняйте спокойствие и старайтесь никуда не торопиться. День категорически не подходит для того, чтобы решать несколько вопросов сразу или бросаться от одного дела к другому. Вам нужен четкий план действий, да и просто список задач, требующих решения, лишним не будет. Аккуратность нужна во всем, но особенно важной она становится, когда вы занимаетесь составлением финансовых документов, официальных запросов. Не исключено знакомство, которое положит начало романтическим отношениям. Тут тоже не надо спешить: позвольте событиям развиваться своим чередом.

Козерог

Начало дня требует осторожности. В это время лучше не принимать серьезных решений, не заниматься важными делами, ничего кардинально не менять в жизни. Будет полезно посоветоваться со старыми знакомыми. Возможно, они обратят ваше внимание на какие-то детали, которые вы упустили из виду. Вторая половина дня проходит куда проще. Благодаря везению, удачному стечению обстоятельств вы быстро добиваетесь успеха во всем, за что беретесь. У некоторых Козерогов будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше.

Водолей

Не все дается легко. Но ни проблемы, ни преграды, ни неудачи не заставят вас уступить или отказаться от задуманного. Вы ни на минуту не позволяете себе усомниться в том, что вот-вот добьетесь успеха. Действительно, он не за горами! Так что будьте настойчивы и никому не позволяйте сбить вас с толку. Вряд ли удастся обойтись без разногласий. Порой даже с близкими трудно поладить. Они чаще критикуют вас, чем хвалят. Это портит настроение, но, к счастью, ненадолго. Ведь день приносит много поводов для радости.

Рыбы

Начало дня может быть довольно нервным. В это время многим Рыбам приходится иметь дело с неприятными людьми, вести горячие споры, разбираться в запутанных ситуациях. Вы неплохо справляетесь со всеми испытаниями, но это отнимает много сил. Так что на вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Вы заслужили отдых. Сегодня вы особенно восприимчивы к прекрасному. Поэтому стоит найти время для похода в музей, в театр или на концерт. Прогулка по живописному месту тоже хорошо скажется на настроении.