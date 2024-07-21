Он подглядывает и подслушивает! В районе Кристийне в Таллинне выставлен на продажу дом с необычным дополнением

Перевод: Елизавета Лынник

Деревянный дом в районе Кристийне в Таллинне, общей жилой площадью 155 квадратных метров, выставлен частным продавцом за 885 тысяч евро. За эту сумму вы получаете не только дом с шестью комнатами, двумя кухнями и камином, гараж и летнюю сауну на участке, но и «нарушающего покой и подглядывающего соседа».

«В целом, наша среда обитания тихая и спокойная, люди добрые и дружелюбные. Однако, поскольку закон требует раскрытия значительных недостатков, необходимо упомянуть об одном исключении», - пишет продавец и добавляет, что мужчина из соседнего дома уже долгое время нарушает покой.

«Он подглядывает и подслушивает. Они установили на своем доме две камеры. Одна из них следит за нашими воротами. Вторая камера направлена прямо в нашу спальню. Кроме того, на окне, выходящем на наш участок, висит микрофон. Это видно на прикрепленных фотографиях», - отмечает хозяин дома.

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