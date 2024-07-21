Названы золотые правила бюджетного путешествия

На фоне глобальной нестабильности и роста цен по всему мира путешествия обходятся все дороже. Однако поскольку большинство туристов все еще не готовы отказываться от поездок, они ищут всевозможные способы, как сэкономить на их организации.

Эксперты издания Condé Nast Traveler назвали почти два десятка золотых правил, которые помогут туристам организовать доступное по финансам путешествие.

Говорите с местными жителями. Пообщавшись с ними, вы узнаете об их любимых местах, которые довольно часто гораздо более доступны по цене, чем распиаренные туристические локации с завышенными ценами. Если не хотите общаться с людьми на улицах, всегда можно попросить совет у хозяина жилья, в которым вы остановились, или на стойке регистрации в отеле.

Пакуйте вещи разумно. Авиакомпании все чаще стали завышать цены на багаж, потому все больше туристов стараются уместить в ручную кладь как можно больше вещей. Существует множество советов и подсказок, как эффективно упаковывать вещи, но большинство опрошенных изданием экспертов согласны с тем, что лучше всего свернуть одежду до минимально возможного размера: это экономит место и не дает одежде мяться.