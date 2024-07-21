В любом путешествии можно придумать, как сэкономить - главное не слишком сильно себя ограничивать, чтобы отпуск не потерял смысл.
Названы золотые правила бюджетного путешествия
На фоне глобальной нестабильности и роста цен по всему мира путешествия обходятся все дороже. Однако поскольку большинство туристов все еще не готовы отказываться от поездок, они ищут всевозможные способы, как сэкономить на их организации.
Эксперты издания Condé Nast Traveler назвали почти два десятка золотых правил, которые помогут туристам организовать доступное по финансам путешествие.
Говорите с местными жителями. Пообщавшись с ними, вы узнаете об их любимых местах, которые довольно часто гораздо более доступны по цене, чем распиаренные туристические локации с завышенными ценами. Если не хотите общаться с людьми на улицах, всегда можно попросить совет у хозяина жилья, в которым вы остановились, или на стойке регистрации в отеле.
Пакуйте вещи разумно. Авиакомпании все чаще стали завышать цены на багаж, потому все больше туристов стараются уместить в ручную кладь как можно больше вещей. Существует множество советов и подсказок, как эффективно упаковывать вещи, но большинство опрошенных изданием экспертов согласны с тем, что лучше всего свернуть одежду до минимально возможного размера: это экономит место и не дает одежде мяться.
Не платите за места в самолете. Точно так же авиакомпании часто просят путешественников платить за выбор мест на рейсах. Но как бы приятно ни было сидеть рядом с другом в долгом перелете, большинство пассажиров на самом деле больше склонны смотреть фильмы, слушать подкасты или читать в дороге, поэтому дополнительная плата не имеет большого значения.
Бронируйте авиабилеты стратегически.Есть много полезных советов и лайфхаков, как найти более дешевые авиабилеты, например, планируя вылет и покупая билеты в определенные дни недели. Кроме того, тристам советуют присоединяться к программам лояльности разных авиакомпаний и отслеживать скидки на авиабилеты.
Путешествуйте в непиковые периоды.Естественно, пик цен приходится на школьные каникулы и летние месяцы, когда все хотят путешествовать. Так что по возможности выбирайте путешествие в межсезонье, чтобы получить более выгодную стоимость поездки.
Не игнорируйте турагентов. В наши дни большинство туристов склонны бронировать поездки самостоятельно, но в некоторых случаях турагенты на самом деле предлагают более выгодные цены. Главное не забывать сравнивать цены.
Устраивайте пикники. Завтрак, обед и ужин вне дома могут обойтись довольно дорого, но всегда можно сходить в супермаркет, чтобы запастись предметами первой необходимости и едой для приготовления бутербродов в парке или на пляже. То же самое касается и длительных путешествий: собственный сэндвич, фрукты и протеиновый батончик отлично подойдут как для коротких, так и для дальних поездок.
Выбирайте отели с завтраком. Это поможет зарядиться энергией перед насыщенным днем и избежать соблазна выбрать более дорогой ресторан в городе, когда вы сильно проголодаетесь, или кафе с дорогим кофе.
Ограничивайтесь одим пунктом назначения. Как бы вы ни любили путешествовать по нескольким направлениям, стоимость рейсов и поездов между странами растет довольно быстро. Вместо этого стоит сосредоточиться на медленном путешествии, выбрав один пункт назначения и по-настоящему проникнувшись его сутью.