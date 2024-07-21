Бразильский музыкант погиб на сцене после того, как обнял фаната

35-летний Сасаки умер мгновенно после того, как обнял фаната с насквозь мокрой одеждой во время концерта на сцене отеля Solar. Оба получили удар электрическим током от находящегося неподалеку оголенного провода.

На данный момент неясно насколько травмирован фанат и почему он был насквозь мокрым.

Полиция Салинополиса начала расследование, и представители отеля Solar заявили, что они сотрудничают с властями. «Мы полностью посвящены оказанию поддержки семье Сасаки… Мы подтверждаем нашу готовность полностью сотрудничать с компетентными органами для надлежащего выяснения событий», - написали работники отеля.

«Мы были не только коллегами, но и друзьями. Очень харизматичный парень, его талант был невероятен. Великий друг, очень ориентированный на семью, внимательный к своим друзьям и к тем, кто ценил его работу», - заявил певец Адриано Фрейтас.

«Что определенно выделяется в Сасаки, так это его доброе сердце, очень вежливый человек. Я думаю, что это будет тем следом, который он оставит после себя», - отметил комик Натто Алмейда.