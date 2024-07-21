«Не было любви»: модельер Зандра Роудс поделилась воспоминаниями о принцессе Диане

Бринский модельер Зандра Роудс поделилась воспоминаниями о принцессе Дианы. Она считает, что с первой супругой короля Великобритании Карла ІІІ обошлись «нечестно». Об этом Роудс заявила в интервью The Times.

83-летняя Зандра славится не только своими смелыми дизайнами одежды, но и не менее смелыми оттенками волос, как правило ярко-розового цвета. Ее изделия часто носят богатые и знаменитые люди, включая Дайану Росс и Николь Ричи.

Но именно поддержка принцессы Дианы действительно сделала Зандру известной, закрепив за ней статус одного из величайших дизайнеров Великобритании.

Роудс, вспоминая Диану, отметила, что с принцессу Уэльскую втянули в «нечестную сделку», она не чувствовала себя любимой. «У вас могут быть все богатства мира, но, если у вас нет любви или вы не чувствуете себя любимыми, у вас мало, что есть в жизни. У нее не было любви», - сказала Зандра.

Ее рабочие отношения с Дианой начались в 1981 году, когда королевская особа пришла в ее лондонский бутик со своей подругой, а позже и женой принца Эндрю, Сарой Фергюсон. После того, как дамы осмотрели полки, Зандре неожиданно позвонили из британского Vogue, где ее попросили представить дизайн корсета для королевского свадебного платья Дианы.

Хотя эскиз черного корсета Зандры так и не стал частью свадебного королевского платья, он оказался во владении, пожалуй, следующей по известности Дианы - Дайаны Росс. И это был не конец сотрудничества принцессы и модельера. В 1986 году Диана заказала Роудс розовое платье, которое стало одним из ее самых ярких образов во время официального визита в Японию в том же году.

Несмотря на огромный успех в своей карьере, не все было гладко для дизайнера, которая открыла свой первый магазин в Лондоне в 1967 году и прославилась своим креативным использованием цвета и яркими принтами.

Во время пандемии у нее выявили выявили опухоль. Она прошла несколько курсов химиотерапии, врачи дали ей два года жизни. Но, несмотря на страшный диагноз, Зандра продолжает творить и недавно выпустила свою пятую книгу - «Знаки: моя жизнь в моде в 50 предметах».