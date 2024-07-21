Звезды встанут на защиту: Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 21 июля

Тельцам суждено усилить свою деловую активность и заботы. Успех будет сопутствовать им как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и соглашения приведут к положительному результату, все спорные вопросы будут разрешены в их пользу.

В путешествиях Близнецам улыбнется успех, особенно в сферах, связанных с личной жизнью или творческими начинаниями. Возможно возобновление связей прошлого, но также появится новый круг общения. Полученная прибыль быстро потратится на мелкие расходы.

Львам предстоит засветиться на работе. Они получат возможность развивать важные навыки в своей профессиональной сфере. Также возможно, что родственники будут нуждаться в их помощи, не отказывайте близким.