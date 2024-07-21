Как быстро избавиться от стресса, усталости и напряжения, если ничего не помогает

Сейчас беспокойство, раздражение, стрессы и напряжение, к сожалению, являются нормой для нашего общества. И походы к психологам и прием седативных препаратов не всегда помогают избавиться от нервного перенапряжения.

Врачи в таком случае предлагают решить проблему достаточно простым путем. Конечно, если нужна помощь специалистов, то не стоит заниматься самолечением. А в других случаях можно просто добавить в рацион некоторые продукты, содержащие витамины группы В, магний и фосфор. Это мощные полезные вещества, которые помогут укрепить нервную систему и избавиться от стресса, переутомления и раздражения.

Какие продукты помогают успокоить нервы

Базилик. Лучше всего его добавлять в салаты, соус или в запеченные блюда, ведь это природное средство от тревожности, раздражения и для успокоения нервов. Также можно воспользоваться его эфирным маслом, например, принять расслабляющую ванну, чтобы снять стресс и напряжение.

Спаржа и чечевица содержат витамины группы В, магний, растительную клетчатку и белок. Поэтому они действуют как естественное успокаивающее, укрепляя нервную систему.

Отруби, овсянка, нешлифованный рис, гречка, пшено. Эти крупы помогают справиться со стрессом и снимают усталость. Поэтому врачи рекомендуют употреблять блюда с добавлением этих круп каждый день.

Семена тыквы, кунжут, кешью, миндаль, грецкие орехи. Семена и орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие выработке серотонина в организме.

Поэтому горсть этих продуктов способна улучшить настроение и концентрацию, снять стресс и тревожность. А витамин В, содержащийся в орехах, помогает укрепить нервную систему и повысить работоспособность.

Бананы, чернослив, финики, изюм, инжир. Эти ягоды и фрукты содержат калий, магний и витамины группы В, очень полезные для укрепления нервной системы и восстановления сил. Фрукты содержат еще и углеводы, заряжающие организм энергией на длительный промежуток времени.

Черный шоколад какао. Если каждый день съедать по 40 граммов шоколада, вы не будете испытывать усталости и стресса.

Лимоны и апельсины. Цитрусовые способны улучшить настроение, зарядить энергией и избавиться от нервного напряжения.

Ромашковый чай. Этот чай следует употреблять перед сном, он повышает уровень глицина в нашем организме и действует как успокаивающее средство. Также напиток содержит аминокислоты, способные снимать напряжение и улучшать качество сна.