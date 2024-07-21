Эминем устроил похороны своего альтер-эго Slim Shady

Он тайно встретился со своими поклонниками. Мероприятие было несколько шокирующим: на обозрение был выставлен открытый гроб с «трупом» его альтер-эго Slim Shady.

Новый альбом рэпера уверенно идет к первому месту чартов, обойдя по продажам конкурента - TRAVIS LA Times в три раза. Чтобы отметить это достижение, рэпер на этой неделе тайно прилетел в Лондон, чтобы встретиться со своими британскими поклонниками.

Он арендовал один из баров в Сохо, чтобы отпраздновать это событие со своей командой.

«Эминем находится на невероятном подъеме, и он захотел приехать в Лондон к своим британским поклонникам, узнав, как хорошо его альбом продается здесь. Он знал, что альбом потрясет всех, и это доказательство того, что он по-прежнему популярен, как никогда», - сообщил источник.

На выставке The Death of Slim Shady на обозрение был выставлен открытый гроб с «трупом» его альтер-эго Slim Shady, а комната была переделана в морг Попсомп-Хиллз. Это вымышленное похоронное бюро, о котором он упоминает в своих песнях уже много лет.

Также для посетителей был выставлен приказ о вручении. В документе указывались дата рождения Slim Shady, которая совпадает с датой выхода его дебютного сингла 23 февраля 1999 года, и дата его смерти, которая совпадает с датой выхода альбома в прошлую пятницу. Помимо этого, в приказе есть восторженная дань уважения его достижениям.