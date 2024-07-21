Недавно 18-летний Дэвид съехал от матери, владелицы состояния в почти 840 миллионов долларов и нескольких домов по всему миру. Теперь он живет в Бронксе, встречается с моделью Марией Атуэстой и зарабатывает уроками игры на гитаре.
Сын Мадонны Дэвид Банда рассказал, что ему не хватает денег на еду
По его словам, ему очень нравится его новая жизнь, хоть она и сопряжена с некоторыми трудностями. «Приятно осознавать, что сейчас девять часов вечера, я голоден и понимаю, что у меня не хватает денег на еду. Весело быть молодым», - сказал он.
Madonna’s son David Banda says he’s ‘scavenging’ for food after moving out of pop star’s house https://t.co/EyMbTfbjXE pic.twitter.com/XRpTuGswIc— Page Six (@PageSix) July 20, 2024
Многие интернет-пользователи поддержали Дэвида и его звездную маму, которая, по их мнению, учит детей самостоятельности. Другие, впрочем, посчитали, что Мадонна могла бы и помочь сыну, а некоторые и вовсе осудили Дэвида за то, что он жалуется, ведь ему повезло получить хороший старт в жизни.
Дэвид Банда также подтвердил во время стрима в соцсетях, что у Мадонны появился новый мужчина. «По правде сказать, она не одинока. Она встречается кое с кем. Она всегда делает то, что хочет», - сказал он.
Напомним, что недавно Мадонна заинтриговала поклонников фотографиями с загадочным молодым мужчиной. После этого в сети появилась информация, что ее новым возлюбленным может быть футболист Аким Моррис.
Всего у 65-летней Мадонны шестеро детей: биологические - 27-летняя Лурдес и 23-летний Рокко, а также приемные - 18-летний Давид, 18-летняя Мерси и 11-летние близнецы Стелла и Эстер.