Сын Мадонны Дэвид Банда рассказал, что ему не хватает денег на еду

По его словам, ему очень нравится его новая жизнь, хоть она и сопряжена с некоторыми трудностями. «Приятно осознавать, что сейчас девять часов вечера, я голоден и понимаю, что у меня не хватает денег на еду. Весело быть молодым», - сказал он.

Madonna’s son David Banda says he’s ‘scavenging’ for food after moving out of pop star’s house https://t.co/EyMbTfbjXE pic.twitter.com/XRpTuGswIc — Page Six (@PageSix) July 20, 2024

Многие интернет-пользователи поддержали Дэвида и его звездную маму, которая, по их мнению, учит детей самостоятельности. Другие, впрочем, посчитали, что Мадонна могла бы и помочь сыну, а некоторые и вовсе осудили Дэвида за то, что он жалуется, ведь ему повезло получить хороший старт в жизни.

Дэвид Банда также подтвердил во время стрима в соцсетях, что у Мадонны появился новый мужчина. «По правде сказать, она не одинока. Она встречается кое с кем. Она всегда делает то, что хочет», - сказал он.

Напомним, что недавно Мадонна заинтриговала поклонников фотографиями с загадочным молодым мужчиной. После этого в сети появилась информация, что ее новым возлюбленным может быть футболист Аким Моррис.

Всего у 65-летней Мадонны шестеро детей: биологические - 27-летняя Лурдес и 23-летний Рокко, а также приемные - 18-летний Давид, 18-летняя Мерси и 11-летние близнецы Стелла и Эстер.