У Неймара родилась дочь от модели, с которой он изменял бывшей возлюбленной Бруне Бьянкарди

На одном из снимков можно увидеть, как Неймар любуется дочерью вместе со своим первенцем - 13-летним сыном Дэви Луккой от бывшей девушки Каролины Данта

Также у футболиста есть дочь Мэви от еще одной экс-возлюбленной, 30-летней Бруны Бьянкарди, она родилась в октябре прошлого года. Примечательно, что всего через три месяца после того, как Мэви появилась на свет, поползли слухи о том, что Неймар снова станет отцом, и вот это действительно произошло.

Только матерью Хелены является не Бруна, а 32-летняя модель Аманда Кимберли. С ней бразильский нападающий тоже уже расстался.

По слухам, Неймар изменял Бруне с Амандой. И, кстати, новость о беременности Кимберли футболист сначала воспринял не очень тепло, он даже потребовал провести ДНК-тест на установление отцовства. Однако, судя по официальному объявлению в соцсетях, дочь он все-таки признал.

Личную жизнь Неймара так же горячо обсуждают в сети, как и его спортивные достижения. В громкий скандал футболист попал, когда выяснилось, что он и Бруна согласовали условия, при которых он может ей изменять.

Одним из условий было то, что Неймар должен был всегда использовать презерватив, также ему запрещалось целовать девушек в губы. После того как эта информация просочилась в СМИ, футболист принес Бруне публичные извинения.