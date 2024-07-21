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У Неймара родилась дочь от модели, с которой он изменял бывшей возлюбленной Бруне Бьянкарди

Limon.ee
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Фото: RICARDO MORAES

У 32-летнего бразильского футболиста Неймара родилась дочь. Спортсмен сообщил радостную новость через соцсети, опубликовав фотографии малышки, которую назвали Хеленой.

На одном из снимков можно увидеть, как Неймар любуется дочерью вместе со своим первенцем - 13-летним сыном Дэви Луккой от бывшей девушки Каролины Данта

Также у футболиста есть дочь Мэви от еще одной экс-возлюбленной, 30-летней Бруны Бьянкарди, она родилась в октябре прошлого года. Примечательно, что всего через три месяца после того, как Мэви появилась на свет, поползли слухи о том, что Неймар снова станет отцом, и вот это действительно произошло.

Только матерью Хелены является не Бруна, а 32-летняя модель Аманда Кимберли. С ней бразильский нападающий тоже уже расстался.

По слухам, Неймар изменял Бруне с Амандой. И, кстати, новость о беременности Кимберли футболист сначала воспринял не очень тепло, он даже потребовал провести ДНК-тест на установление отцовства. Однако, судя по официальному объявлению в соцсетях, дочь он все-таки признал.

Личную жизнь Неймара так же горячо обсуждают в сети, как и его спортивные достижения. В громкий скандал футболист попал, когда выяснилось, что он и Бруна согласовали условия, при которых он может ей изменять.

Одним из условий было то, что Неймар должен был всегда использовать презерватив, также ему запрещалось целовать девушек в губы. После того как эта информация просочилась в СМИ, футболист принес Бруне публичные извинения.

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