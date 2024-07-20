КАРТА ГРОЗ Смотрите, где в Эстонии будет сверкать молния и греметь гром

Сеодня Эстонию накроет западная периферия ложбины низкого давления, сосредоточенной над Россией, принеся с собой грозовые дожди во многие районы континентальной Эстонии, местами возможны сильные осадки.

Днем переменнаяоблачности. В нескольких местах пройдут дожди, местами с грозой. В западной Эстонии пройдут ливни, вероятность дождя снизится к вечеру. Ветер северо-западный и северо-западный, во второй половине дня - северо-западный и северный 2-8 м/с. В отдельных районах ожидается дождь. Температура воздуха 18...24°C.

За движением гроз над Эстонией можно наблюдать в режиме реального времени ЗДЕСЬ!

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